Nach 3 Jahren Regiofussball: So will sich der FC Grenchen 15 behaupten

Der FC Grenchen 15 spielt wieder interregional – Foto: Mehran Abuzar

Nach drei Saisons in der 2. Liga Solothurn ist der FC Grenchen wieder zurück in der 2. Liga Interregional und hat Ambitionen.

Nach dem überraschenden Abstieg aus der 2. Liga Interregional in der Saison 2022/23 gab es einen grossen Umbruch im Verein. 14 Abgänge musste man damals verkraften, doch es gab auch einige Neuzugänge. Das Ziel, den sofortigen Wiederaufsteig anzustreben, verfehlten die Grenchner jedoch deutlich. Mit dem 5. Platz schloss der FC Grenchen eine der schlechtesten Saisons der Vereinsgeschichte ab.

Auch für die Saison 2024/25 nahm man sich den Aufstieg vor. In dieser Saison gab es einen ziemlich ausgeglichenen Dreikampf mit dem FC Härkingen und dem FC Subingen. Da der FCG im Spitzenspiel mit Härkingen zweimal den Kürzeren zog, reichte es wieder nicht. Der Vertrag mit dem damaligen Trainer Michael Obrecht wurde nicht verlängert, woraufhin er das Traineramt im Mai per sofort abgegeben hatte. Obrecht kannte die Mannschaft und den Verein sehr gut, da er über mehrere Jahre Trainer und vorher Assistenztrainer war.

Erst in der 3. Saison klappte es mit dem Aufstieg. Im Sommer 2025 kam mit Julien Ceccon ein Trainer, welcher beim FCG meist mit einem 3-5-2 oder 3-4-3 spielte. Der Kader wurde weiter verstärkt. In der gesamten Saison ging der FCG mit Ausnahme von je einem Unentschieden gegen Iliria und Lommiswil stets als Sieger hervor.

Am 30. Mai 2026 stand der lang erhoffte Aufstieg fest. Nach einem 8-0 Heimsieg spürte man die grosse Erleichterung bei allen Beteiligten. Nur wenige Wochen vorher gewannen die Uhrenstädter den Solothurner Cup in einem umkämpften Finale gegen den FC Iliria Solothurn mit 2-1 n.V. Mit dem Double schlossen die Grenchner eine äusserst erfolgreiche Saison ab und blicken nun positiv in die Zukunft.

Die Einteilung, eine Überraschung?

Mit der Einteilung in die Gruppe 2 haben wohl nicht viele gerechnet. In den Saisons 2019/20-2021/22 wurde der FC Grenchen immer in die damalige Gruppe 5 eingeteilt mit Vertretern aus der Innerschweiz, Zürich und dem Aargau. In der letzten Saison war man mit Gegnern aus Zürich, Aargau und dem Baselbiet eingeteilt, nun trifft man auf ganz neue Gegner.

Neue Liga, gleiche Mannschaft?

Der grösste Teil der Mannschaft bleibt zusammen. Ein besonders schmerzhafter Abgang gab es jedoch. Der bisherige Kapitän Neel Rüegg legt aufgrund von Verletzungen eine Fussballpause ein. Des weiteren verliessen Arda Catak, Denis Karabegovic, Georgios Vasileiadis, Rinis Beqaj und Hasan Gedici den Verein aus dem Westen des Kantons Solothurn.

Mit Mica Zimmermann, Onno Koekenbier und Arxhend Cani kommen 3 neue Spieler, welche schon einige Spiele in der 1. Liga Classic in den Beinen haben. Mit Leon Jusufi und Laurent Tairi stiessen noch zwei Nachwuchsspieler des FC Solothurn in den Kader. Nun sucht man noch einen Schienenspieler.

Bald rollt der Ball wieder:

Vor dem Ligaauftakt in der 2. Liga Interregional spielt der FC Grenchen am 16. August auswärts im Schweizer Cup gegen den FC Courrendlin-Courroux, welcher in der 2. Liga FVBJ spielt.

Eine Woche später gastieren die Grenchner in Courgenay beim Auswärtsspiel gegen den FC Ajoie-Monterri. Das erste Heimspiel findet am 29. August gegen CS Romontois statt.

Saisonziel Ligaerhalt?

Seit FCG-Trainer Ceccon im Amt ist haben die Grenchner noch kein einziges Pflichtspiel verloren. Auch in dieser Saison gibt es für ihn keine Grenzen, er möchte immer ganz oben stehen. Dies erklärte er beim Interview mit der "Solothurner Zeitung".