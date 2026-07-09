Nach 3 Jahren 1860: Maxi Wolfram schließt sich Kickers Offenbach an

Maxi Wolfram (Mitte) hat den TSV 1860 München verlassen. – Foto: Sven Leifer

Maximilian Wolfram hat einen neuen Verein gefunden. Der 29-Jährige Offensivmann, der die vergangenen drei Spielzeiten beim TSV 1860 München in der 3. Liga unter Vertrag stand, hat sich den Kickers Offenbach angeschlossen.

In der vom OFC verbreiteten Stellungnahme des Vereins äußert sich Maximilian Wolfram fast euphorisch: "Ich freue mich extrem auf die neue Aufgabe, auf das neue Umfeld in einem emotionalen und leidenschaftlichen Verein wie Kickers Offenbach. Ich kenne schon einige meiner neuen Mitspieler beim OFC aus früheren Stationen, habe zudem mit Mark Zimmermann schon zusammengearbeitet, die Gespräche vorab waren super. Das passt einfach alles sehr gut und jetzt habe ich mega Bock anzugreifen und alles zu geben!"

Offenbachs Sportgeschäftsführer Martin Pieckenhagen, bekannt aus der Bundesliga als Keeper des HSV und von Hansa Rostock, meint: "Wir freuen uns, dass wir mit Maximilian Wolfram einen Spieler gefunden haben, der vielseitig im offensiven Mittelfeld einsetzbar ist, der torgefährlich ist, laufstark ist, sehr präsent auf dem Platz und technisch stark ist und eine Führungsrolle in unserer Mannschaft einnehmen soll. Er bringt zudem viel Erfahrung mit und wir sind überzeugt davon, dass er uns in der kommenden Saison sehr helfen wird."