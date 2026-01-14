Nach 3 bewegten Jahren: SG Laimerstadt und Rott ziehen Schlussstrich

Die Rott-Ära, der dem SG-Team verletzungsbedingt nur sporadisch auf dem grünen Rasen helfen konnte, war von einer großen Enttäuschung geprägt. In der Spielzeit 2023/2024 konnten in der Kreisklasse Kelheim zwar 32 Punkte geholt werden, dennoch mussten Angerer, Schmitzer & Co. in die Relegation und unterlagen dort in einem Elfmeterkrimi den SV Puttenhausen. Somit musste die Spielgemeinschaft in die A-Klasse absteigen und kam dort nicht mehr richtig in die Erfolgsspur. "Der Abstieg war sehr, sehr bitter, zumal in den Jahren zuvor wie auch danach 32 Punkte so gut wie immer für den direkten Klassenerhalt gereicht haben. Leider ist es in der A-Klasse auch nicht wirklich top gelaufen, dennoch können wir über Alex nur Positives berichten. Ein hervorragender Trainer, der richtig was drauf hat. Nach drei Jahren haben wir aber gemeinsam entschieden, dass eine Veränderung beiden Seiten nicht schaden wird", sagt SG-Manager Franz-Xaver Miedl.

"Nach drei Jahren ist ein guter Zeitpunkt gekommen, um der Mannschaft neue Impulse zu geben. Ich blicke auf eine sehr angenehme Zeit zurück, da das Verhältnis zur Mannschaft, Abteilungsleitung und Verein top ist. Alle sind sehr nett und man ist sofort in das Gefüge integriert. Es herrscht ein sehr guter Zusammenhalt und alle ziehen an einem Strang. Sportlich hatten wir in den letzten Jahren Höhen und Tiefen. In der ersten Saison sind wir leider unglücklich in der Relegation aus der Kreisklasse abgestiegen. In der vergangenen Saison konnten wir leider nicht konstant unsere Leistungen abrufen, was zum sechsten Platz führte. In dieser Saison ist es ähnlich. Es ist sehr schade, da wir oft gute Spiele gemacht haben, uns dafür allerdings nicht mit Punkten belohnt haben. Jedoch ist es sehr erfreulich, dass die zweite Mannschaft in dieser Saison noch keinen Punkt abgegeben hat, was für die sehr gute Trainingsbeteiligung und das Engagement der Spieler spricht", bilanziert Rott, der wohl eine Trainer-Auszeit einlegen wird: "Ich persönlich möchte erstmal ab dem Sommer eine sportliche Pause einlegen und werde meine DFB-B-Lizenz demnächst verlängern. Ich würde gerne ab der Saison 2027/28 wieder eine Trainertätigkeit aufnehmen. Es macht außerordentlich Spaß, Spieler bei deren Weiterentwicklung zu unterstützen. Ich gebe gerne die Erfahrungen, die ich als Aktiver in der Landes-und Bezirksliga machen durfte, an die Spieler weiter."



