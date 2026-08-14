Nach 2:9-Pleite: Hamborn 07 trennt sich von Trainerin Bouhadi In der vergangenen Saison stiegen die Sportfreunde Hamborn 07 mit nur 24 Punkten aus der Landesliga ab. Auch nach dem Fall in die Bezirksliga kehrt im Verein keine Ruhe ein. von Tristan Benten · Heute, 15:50 Uhr · 0 Leser

Hamborn 07 trennt sich von Bouhadi – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Es war eine harte vergangene Spielzeit für jeden Anhänger der Sportfreunde Hamborn 07. Mit nur 24 Zählern stieg der Verein frühzeitig aus der Landesliga ab. Für die kommende Spielzeit sollte Cheftrainerin Soumiya Bouhadi den Verein zu alter Stärke verhelfen. Nach einer schwerwiegenden 2:9-Pleite im Niederrheinpokal gegen den Bezirksligisten SG Essen-Schönebeck musste die Übungsleiterin nun ihren Platz räumen. Einen Ersatz konnte der Verein schon vorstellen.

Bouhadi konnte das Ruder nicht herumreißen Als Bouhadi im vergangenen Winter das Amt übernahm, standen die Hamborner Löwen nach zehn Punkten aus 17 Spielen bereits mit dem Rücken zur Wand. Zuvor war die 36-Jährige bei der DJK Blau-Weiß Mintard und beim VfL Grafenwald tätig. Die Aufgabe bei ihrem neuen Verein war dabei alles andere als einfach. Auch unter Bouhadi gelang es den Hambornern jedoch nicht, die sportliche Situation entscheidend zu verbessern. Lediglich drei Siege aus 17 Rückrundenspielen standen am Ende zu Buche – zu wenig, um den Abstieg noch abzuwenden.

Trotz des frühzeitig feststehenden Abstiegs hielten die Verantwortlichen zunächst an der Trainerin fest. Die Vorbereitung auf die neue Saison verlief allerdings ebenfalls schwierig. Angesichts eines nahezu komplett neu zusammengestellten Kaders mit mehr als 20 Neuzugängen war die Findungsphase anspruchsvoll. Nach dem ersten Pflichtspiel folgte nun dennoch die Trennung. Der Verein betont dabei ausdrücklich, dass die Entscheidung nicht als persönliche Bewertung der Trainerin zu verstehen sei. "Dabei war uns von Beginn an bewusst, dass die Aufgabe eine besondere Herausforderung darstellen würde. Uns ist deshalb wichtig zu betonen, dass die jetzige Entscheidung nicht dazu dienen soll, die Verantwortung für die sportliche Situation einer einzelnen Person zuzuschreiben. Die Entscheidung ist daher als sportliche Entscheidung im Rahmen einer Neuausrichtung zu verstehen und ausdrücklich nicht als Abwertung des persönlichen Engagements von Soumiya Bouhadi“, erklärte der Verein der NRZ.