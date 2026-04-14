Nach 29 Jahren im Club: Landesklasse-Coach muss im Sommer abtreten

– Foto: Michael Donau

Sportlich läuft es für die Fußballer des MSC Preussen schon seit Wochen nahezu optimal. Im Stadtpokal stehen die Preussen im Halbfinale, in der Landesklasse 2 blieben sie zuletzt sechsmal in Folge ungeschlagen und holten 16 von 18 möglichen Punkten. Und doch gibt es in dieser erfolgreichen Phase eine richtungsweisende Entscheidung: Dennis Kagelmann wird die Geschicke des Landesklasse-Vertreters nicht über den Sommer hinaus lenken.

"Der Verein hat mir mitgeteilt, dass unsere gemeinsame Reise über den 30. Juni hinaus nicht fortgeführt wird. Auch wenn dieser Schritt nicht von mir ausgeht, blicke ich mit Dankbarkeit und Stolz auf all die Jahre zurück", teilt Kagelmann seinen Abschied via Social Media mit. Nach 29 Jahren - erst beim MSV Preussen, dann beim MSC Preussen - endet damit seine mit dem Adler auf der Brust. Zum FuPa-Profil:

"25 Jahre durfte ich als Spieler auf dem Platz stehen, neun Jahre als Jugendtrainer junge Talente begleiten, drei Jahre als Co-Trainer Verantwortung übernehmen und zuletzt als Cheftrainer die Geschicke der Mannschaft leiten", blickt Kagelmann zurück. Erst in diesem Winter hatte der 34-Jährige das alleinige Kommando übernommen. Zuvor hatte er den Trainerposten beim MSC noch gemeinsam mit Alexander Daul bekleidet, der jedoch seit Anfang der Rückrunde nicht mehr im Amt ist. Zum FuPa-Profil:

Im Sommer wird auch Dennis Kagelmanns Zeit bei den Preussen enden - nach "unzähligen großartigen Momenten" und den letzten Jahren, die "nicht immer einfach" waren. "Zwei große Kaderumbrüche, zwei Abstiege - Phasen, die uns allen viel abverlangt haben. Umso mehr erfüllt es mich mit Stolz, wie sich die Mannschaft in den vergangenen Monaten entwickelt hat: eine spürbar ehrliche Teamatmosphäre und eine Spielidee, die wächst und immer klarer erkennbar wurde", schreibt Kagelmann, der auf FuPa-Anfragen zuletzt nicht geantwortet hatte.

Neue Herausforderungen werden auf Kagelmann warten

Diese Entwicklung der vergangenen Wochen wolle man nun auch im Endspurt der Spielzeit bestätigen. "Wir stehen im Pokalhalbfinale, sind in der Liga zuletzt sechs Spiele ungeschlagen. Das wollen wir bis zum Saisonende fortsetzen und Woche für Woche alles reinwerfen, um das Maximale aus der Saison herauszuholen", so Kagelmann., Gleichzeitig blicke der scheidende Coach "mit großer Vorfreude auf das, was vor mir liegt", wie er schreibt: "Neue Aufgaben, neue Herausforderungen und neue Menschen werden meinen Weg künftig prägen."

Einen Dank richtet der 34-Jährige an alle Wegbegleiter seiner Preussen-Zeit - an ehemalige Mitspieler, Trainer, Unterstützer und Spielereltern von Jugendmannschaften. "Danke für euer Vertrauen, eure Unterstützung und die vielen gemeinsamen Erlebnisse. Ich durfte von euch lernen, mit euch wachsen und Momente erleben, die mich mein Leben lang prägen werden", so Kagelmann. Auch sein Vater Egbert - aktueller Teambetreuer der Mannschat - und Athletiktrainer Maximilian Eckart werden den MSC Preussen im Sommer verlassen.