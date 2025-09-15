Nach 2:8-Klatsche: Habach meldet sich eindrucksvoll zurück

Münsing – Mit einer bärenstarken Leistung macht der ASV Habach die 2:8-Niederlage gegen Geretsried am vergangenen Mittwoch mit einem Schlag vergessen. „Das war heute das, was wir uns zusammen erarbeitet haben“, freute sich Michael Schmid über den 3:2-Erfolg seines Teams beim SV Münsing-Ammerland – sportlich wie mental. „Die Erleichterung bei der Mannschaft war groß“, ergänzt der Coach. Es bedarf keiner wissenschaftlichen Analysen. Wenn man die ersten 20 Minuten nicht verpennt, läuft ein Fußballspiel einfach ganz anders. Schmid sah seine Elf „von Anfang an präsent“ – in Zweikämpfen und bei der Spielentwicklung. Insgesamt beobachtete der Trainer eine „ganz andere Körpersprache“. Auftrieb gab freilich auch der frühe Führungstreffer. Florian Neuschl lief SV-Schlussmann Tobias Werner energisch an und erzwang so den Fehler, der ihm die Ablage auf den frei stehenden Manuel Diemb ermöglichte. Natürlich war es auch für den Rotsünder vom Mittwoch Balsam für die Seele.

Eigentlich wollte Schmid die kritische Brille gar nicht aufsetzen. Einmal tat er es dann doch, indem er den knappen Vorsprung zur Pause bemängelte. Grund für seine Kritik waren einige Gegenstöße, bei denen seine Mannen die Überzahl nicht konsequent genutzt oder die Situation nicht sauber fertig gespielt hatten. Ein Versäumnis, das die Habacher schnell vergessen machten.

Nach Wiederbeginn bediente Tobias Habersetzer von der Grundlinie Emanuel Pohl am Sechzehner. Und der knallte die Kugel unter die Querlatte – 2:0. Etwas Glück brauchte Durim Gjocaj, weil sein Schuss Tobias Werner durch die Hände rutschte. Aber drin ist drin, etwas anderes zählte nicht. Münsing hatte seine liebe Mühe mit den bis in jede Faser des Körpers entschlossenen ASV-Kickern.

„Bis zum 3:1 machen wir alles richtig“, betont Schmid. Dass dieser Treffer überhaupt fiel, fußte auf einer Fehleinschätzung von Torwart Simon Kirnberger beim Herauslaufen. Anstatt des Balles traf der Keeper das Bein des Gegners. Kirnberger war dann aber so frei, seinen Fauxpas tief in der Nachspielzeit mit Glanz und Gloria wieder auszumerzen. Die Heimmannschaft aus Münsing warf nach dem 3:2 alles nach und erzielte vom Elferpunkt beinahe noch den Ausgleich. Doch Kirnberger war zur Stelle und rettete dem ASV die verdienten drei Punkte.