Nach 27 Jahren im Verein: Jonas Betzler beendet besondere Karriere beim TSV Brunnthal

München – Fußballer, Physiotherapeut, Ehemann und Sportsfreund. Nun verlässt ein echter Routinier des TSV Brunnthal den Fußballplatz. Besonders die außergewöhnliche Gemeinschaft im Verein bleibt ihm in Erinnerung. Der Mittelfeldspieler blickt auf eine tolle Karriere zurück.

Während Jürgen Klinsmann im Jahr 1998 seine Karriere beendete, hat Jonas Betzler das Fußballspielen begonnen. Seit 1998 Mitglied im Verein, startete er seine Karriere unter der Regie seines Vaters Matthias Betzler. Er durchlief alle Jugendabteilungen und war viele Jahre lang im Herrenbereich tätig. „Jonas zeigte immer vollen Einsatz und ließ sein Herz auf dem Spielfeld“, sagte sein bester Freund Andreas Reinisch. Der Höhepunkt seiner Karriere war 2021/2022, als er mit seinem Team den Aufstieg in die Landesliga Südost feiern durfte. Der 31-Jährige bestritt 45 Spiele und erzielte zwei Tore in der damaligen Saison. „Ich habe das alles komplett ohne Geld gemacht, einfach nur weil ich Freude am Fußballspielen hatte“, sagt Jonas Betzler.

Jonas Betzler kämpft sich nach seiner Verletzung zurück