Bezirksliga! Der SV Hofkirchen hat den Aufstieg geschafft! – Foto: M. Kirchberger

Nach 27 Jahren: Hofkirchen ist zurück in der Bezirksliga! In Haidlfing müssen die Hidringer-Jungs zwar vor knapp 1.500 Zuschauern zum dritten Mal in die Verlängerung, ringen aber die SG Mallersdorf / Grafentraubach mit 3:1 nieder

Der SV Hofkirchen hat den Durchmarsch von der Kreisklasse in die Bezirksliga geschafft und kehrt nach 27(!) Jahren zurück in die Bezirksliga. In Haidlfing sahen die 1.454 zahlenden Zuschauer einen packenden Relegationsfight, der nach ansprechenden ersten 45 Minuten aber ein richtiger Abnutzungskampf war. Am Ende hatte der Vizemeister der Kreisliga Passau gegen die SG Mallersdorf / Grafentraubach mehr Körner - obwohl es zum dritten(!) Mal innerhalb einer Woche in die Verlängerung ging - und setzte sich mit 3:1 nach Verlängerung durch.



Der SVH-Sieg hat auch maßgeblichen Einfluss auf die weitere Relegation in den beiden Fußballkreisen, die mit Ausnahme einer Partie beendet ist. Im Fußballkreis West spielen der FC Wallersdorf und der TSV Abensberg II am Sonntag (Anstoß: 15 Uhr) in Laberweinting noch einen Kreisklassenplatz aus. Im Kreis Ost darf sich die SpVgg Oberkreuzberg über den Aufstieg in die Kreisliga freuen, die der SV Perkam gleichzeitig gehalten hat.

Vom Start weg schenkten sich beide Mannschaften nichts und legten sofort den Vorwärtsgang ein. Die erste Top-Chance verbuchte die SG Mallersdorf / Grafentraubach: Elias Daffner tanzte einen Gegenspieler aus und visierte dann aus 14 Metern den rechten Pfosten an (5.). Der Vizemeister der Kreisliga Donau-Laaber blieb auch in der Folgezeit das gefährlichere Team und nach einer Freistoßflanke von Spielführer Johannes Fischer besorgte Spielertrainer Cornelius Grauschopf mit einer gekonnten Direktabnahme das 0:1 (17.). Hofkrchen tat sich offensiv zunächst lange Zeit schwer, kam aber nach einer halben Stunde zum Ausgleich. Eine Ecke von Kapitän Constantin Troiber wurde immer länger und schlug zum 1:1 im Kasten ein - ein ganz krummes Ding. Nun war der SVH voll da, hatte aber Glück, dass Sebastian Draszczyk den Ball nach überragender Vorarbeit von Daffner aus 14 Metern völlig unbedrängt neben den Pfosten setzte. Auf der Gegenseite fehlte bei einem Freistoß von Marcel Cernota nur wenige Zentimeter zum Einschlag.







Der zweite Abschnitt begann mit einer guten Möglichkeit für den SVH, doch Andrei Ratiu kam nach einem Steilpass nur mehr mit der Picke an den Ball und konnte SG-Schlussmann Jakob Röder nicht überwinden (48.). Anschließend wurde das Duell immer zerfahrener. Hüben wie drüben gab es kaum noch gelungene Aktionen und es war bis zum Ende der regulären Spielzeit ein reiner Abnutzungskampf.



