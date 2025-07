Nach 26 Jahren: Geisenhausen ist zurück in der Bezirksliga Der Meister der Kreisliga Isar-Rott kann einige Neuverpflichtungen vermelden und will weiter auf seinen offensiven Spielstil vertrauen Verlinkte Inhalte Bezirksliga West Geisenhausen

Die meisten Spieler waren noch gar nicht auf der Welt, als der TV Geisenhausen zuletzt in der Bezirksliga spielte – 26 Jahre ist das immerhin schon her. Ingesamt fünf Jahre war der TVG - mit Unterbrechungen - damals überregional vertreten, der letzte Ausflug in diese Spielklasse dauerte jedoch nur eine Saison. Ab Juli ist es nun wieder so weit: die jungen Wilden von der Vils können in der Bezirksliga West zeigen, was sie draufhaben.

Insgesamt 24 Spieler standen beim Trainingsauftakt auf dem Platz und hörten Trainer Gerd Bogner zu. Dieser hat die Mannschaft in der letzten Saison zum Meistertitel der Kreisliga Isar/Rott geführt. Mit 64:22 Toren stellten die Vilstaler den zweitbesten Sturm – und die mit Abstand stärkste Abwehr der Liga. Aber so toll das alles klingt, heute interessiert das keinen mehr, denn der Blick geht nach vorn. "In der neuen Saison müssen wir noch eine Schippe drauflegen“, weiß Coach Bogner und ergänzt: "Das Ziel sind 36 Punkte, die haben in den letzten Jahren immer für den Klassenerhalt gereicht.“ Neben Gerd Bogner steht der neue Co-Trainer Thomas Ernst auf dem Platz. Letzterer hat selbst lange für die „Erste“ gespielt - auch damals in der Bezirksliga - und war auch schon Cheftrainer in Geisenhausen.





Auch der Mannschaftskader ist größer geworden: Im Tor übernehmen Elias Soffietti aus der eigenen A-Jugend und Stefan Rothlehner vom SV Wendelskirchen für den verletzten Maximilian Zehentbauer. Daniele Schmidbauer kickte zuletzt beim TSV Tiefenbach und verstärkt die Offensive, ebenso Tim Buchner, der in der Dingolfinger U19 Landesliga spielte. Weitere Offensivkräfte sind die Eigengewächse Elias Merli und Gaetan Chamousset, sowie Heimkehrer Ibragim Aliev von der U23 des TSV Buchbach. Mit Maximilian Fischer kommt noch ein Defensivspieler von der U19 der SpVgg Landshut zu seinem Heimatverein zurück.





Der breite Kader bietet beste Voraussetzungen, vor allem das Gegenpressing umzusetzen, das in der letzten Saison ein Schlüssel zum Erfolg war. Kapitän Thomas Steer lobt das offensive Spielsystem des Trainers – und auch den Trainer selbst: "Gerd hat in kürzester Zeit die Mannschaft hinter sich bekommen und das klappt auch in der neuen Zusammensetzung. Wir freuen uns auf die Herausforderungen in der Bezirksliga!"



Der Zusammenhalt und die Stimmung in der Mannschaft sind bestens, auch wenn der Konkurrenzdruck durch die Neuzugänge steigt. Die ersten Testspiele sind absolviert und Trainer Bogner muss die Mannschaft so auf- und einstellen, dass am Ende der Saison mindestens 36 Punkte auf dem Zettel stehen – und der TVG diesmal ein bisschen länger Bezirksliga-Luft schnuppern kann.