Nach 25 Spielen reißt die Serie des TSV Schwabmünchen

Ob sich die Landesliga Südwest mit einem Rumpfprogramm bereits in die Winterpause verabschiedet hat, wird sich erst in den kommenden Tagen entscheiden. Denn für das Nikolaus-Wochenende sind noch fünf Nachholspiele geplant. Unabhängig davon überwintert der TSV Schwabmünchen als Spitzenreiter - obwohl eine lange Serie riss. Beim 1. FC Sonthofen unterlagen die Schwabmünchner mit 2:3. Es war die erste Niederlage, saisonübergreifend hatte der TSV sogar 25 Mal nicht verloren. Kürzer war der Negativlauf der SG Niedersonthofen/Martinszell, die mit dem 1:1 beim FC Ehekirchen nach zuvor fünf Auswärtspleiten mal wieder punktete.
Dem 1. FC Sonthofen ist mit dem 3:2-Sieg gegen den TSV Schwabmünchen ein richtiger Coup gelungen. Die Oberallgäuer gewannen nach großem Kampf und mit eisernem Siegeswillen, obwohl sie eine Stunde in Unterzahl spielten. Mitentscheidend war ein optimaler Start. Nach einem weiten Abschlag von Torhüter Marco Zettler setzte Sebastian Streit Andreas Hindelang in Szene und der erzielte gleich die Sonthofer Führung. Wenig später erhöhte Tobias Schmölz auf 2:0. Doch noch vor dem Seitenwechsel war der FCS gehandicapt, Marko Jozic hatte sich wegen wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot eingefangen.
Im zweiten Durchgang startete Schwabmünchen eine Aufholjagd und diktierte das Geschehen. Der FCS zog sich zurück und setzte auf Konter. Als Matteo di Maggio der Anschluss gelang, witterte der Spitzenreiter Morgenluft. Doch Sonthofen fightete und schlug postwendend zurück. Hindelang war gefoult worden und Maurice Jaumann traf mit dem anschließenden Freistoß zum 3:1. Eine Viertelstunde vor dem Ende verkürzte Schwabmünchen erneut. Als Maximilian Aschner abgezogen hatte, versuchte Tim Lorenz noch zu retten - und lenkte den Ball zum 2:3 ins eigene Tor. Schwabmünchen warf nun alles nach vorn, doch die Sonthofer brachten den knappen Vorsprung über die fast zehnminütige Nachspielzeit. Entsprechend stolz war FCS-Coach Oleg Weber: „Was wir in den 60 Minuten Unterzahl an Laufbereitschaft, Intensität und Leidenschaft investiert haben, war schon bewundernswert. Wir haben jetzt jedem gezeigt, dass wir zu den besten Mannschaften der Liga gehören.“ (dl)
Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (Bernried) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Andreas Hindelang (4.), 2:0 Tobias Schmölz (9.), 2:1 Matteo di Maggio (52.), 3:1 Maurice Jaumann (56.), 3:2 Tim Lorenz (76./Eigentor)
Gelb-Rot: Marko Jozic (42./1. FC Sonthofen)
Trotz einer frühen Führung reichte es für den SV Cosmos Aystetten nicht zum Sieg, das Schlusslicht TSV Hollenbach entführte mit dem 1:1 einen Zähler. Keine drei Minuten waren gespielt, als Aystettens Sebastian Kempf das Außennetz traf. Eine Zeigerumdrehung jubelten die Cosmonauten, denn nach einer Ecke war Raphael Marksteiner zum 1:0 erfolgreich.
„Wir haben uns davon aber nicht aus dem Konzept bringen lassen und haben weiter unser Spiel durchgezogen“, lobte Hollenbachs Spielertrainer Christoph Burkhard. So traf Maximilian Zeyer den Pfosten (13.).
Es entwickelte sich trotz der widrigen Platzverhältnisse ein munteres Spiel, in dem der TSV zu Beginn der zweiten Halbzeit ausglich. Michael Schäfer war nach der Ecke von Fatih Cosar zur Stelle und köpfte ein. Schäfer hatte später sogar zweimal die Möglichkeit, das Spiel komplett zu drehen. Erst traf er nur das Kreuzeck (69.), dann scheiterte er erneut an Mrozek (72.). Weil in der Schlussphase auch Mrozeks Gegenüber Hartmann bei einem Distanzversuch von Kempf zur Stelle war, blieb es am Ende beim 1:1. (jly) Loklasport FA
Schiedsrichter: Felix Albegger (München) - Zuschauer: 170
Tore: 1:0 Raphael Marksteiner (4.), 1:1 Michael Schäfer (51.)
Mit einem torlosen Unentschieden endete das „Reservenduell“ zwischen dem FV Illertissen und FC Memmingen. Zwar konnte FCM-Trainer Esad Kahric auf Spieler des Regionalliga-Kaders zurückgreifen, das Durchschnittsalter seiner Mannschaft lag dennoch bei nur 19,5 Jahren. Die Illertisser kamen auf einen Schnitt von 20,6.
Auf dem Kunstrasenplatz verlief die erste Hälfte ausgeglichen, ohne große Höhepunkte. In der zweiten Hälfte kamen die Memminger auf Touren und erspielten sich einige Torchancen mit zwei Aluminium-Treffern. Zunächst zielte Nachwuchsmann Luan Fusaro knapp am langen Pfosten vorbei (52.). Nach einer Stunde traf Fabian Kroh nur die Querlatte, fünf Minuten später scheiterte Kenan Bajramovic an FVI-Torhüter Valentin Rommel (65.). Nur zwei Zeigerumdrehungen später setzte Philipp Kirsamer einen Freistoß an den Pfosten (67.) und nochmals fand Bajramovic seinen Meister an Rommel (78.). Der FVI hätte seinerseits kurz vor Abpfiff noch den „Lucky Punch“ setzen können, aber hier war FCM-Schlussmann Felix Unger gegen Lucas Wentzel auf dem Posten (88.). (ass)
Schiedsrichter: Paul Birkmeir (Rohrenfels) - Zuschauer: 60
Die Revanche für die 1:5-Hinspielniederlage ist dem FC Ehekirchen nicht geglückt, gegen die SG Niedersonthofen/Martinszell rettete der FCE aber wenigstens noch ein 1:1. In der ersten Halbzeit hatte der FCE seine Chancen nicht nutzen können, SG-Keeper Lukas Frasch ließ sich weder von Julian noch von dessen Bruder Christoph Hollinger im ersten Abschnitt bezwingen.
Überraschend fiel dann nach einer Stunde das 0:1. Nach einer Ecke schoss Kilian Durach aus der Drehung an sich ungefährlich in Richtung Tor. Der Ball wurde jedoch im Getümmel noch unhaltbar für FCE-Keeper Moritz Maiershofer abgefälscht. Zehn Minuten später hatte Sebastian Perner sogar das 0:2 auf dem Fuß, doch Torhüter Maiershofer war zur Stelle. Doch Ehekirchen ließ sich davon nicht beeindrucken und wurde für seine Angriffsbemühungen schließlich noch belohnt. Auf Flanke von Eduard Hardok köpfte Kapitän Nico Ledl zum hochverdienten Ausgleich ein. (sb, red) Lokalsport NR
Schiedsrichterin: Marina Bachmann (Putzbrunn) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Sebastian Perner (63.), 1:1 Nicolas Ledl (88.)
„Wir waren spielerisch nicht schlecht, aber sie wollten den Sieg mehr. Körperlich konnten wir am Ende nicht dagegenhalten“, lautete das Fazit von Abteilungsleiter Manfred Endraß nach der 1:4-Niederlage seines FC Stätzling beim FSV Pfaffenhofen. Als der FCS sich erst noch an den Kunstrasen gewöhnen musste, fiel bereits das 1:0 durch einen Kopfball von Maurice Untersänger. Doch Stätzling fing sich und kam durch Alexander Seifert zum 1:1.
Nach dem Seitenwechsel hatten die Stätzling zunächst das Glück auf ihrer Seite, denn beim von Michael Senger getretenen Foulelfmeter landete der Ball an der Lattenunterkante.Doch das 2:1 war nur kurz aufgeschoben, Gabriel Hasenbichler drosch die Kugel aus zwölf Metern in die Maschen. „Das hat uns den Stecker gezogen“, sagte Endraß, das 3:1 durch Luka Brudtloff war die logische Folge. In der Nachspielzeit lenkte dann noch Alexander Meixner den Ball zum 4:1 ins eigene Netz. (bidi/jly) Lokalsport FA
Schiedsrichter: Marie-Theres Mühlbauer (Pölling) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Maurice Untersänger (3.), 1:1 Alexander Seifert (22.), 2:1 Gabriel Hasenbichler (59.), 3:1 Luka Brudtloff (76.), 4:1 Alexander Meixner (90.+3/Eigentor)
Bes. Vorkommnis: Michael Senger (FSV Pfaffenhofen) verschießt Foulelfmeter (52.)