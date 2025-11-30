Nach 25 Spielen reißt die Serie des TSV Schwabmünchen

Dem 1. FC Sonthofen ist mit dem 3:2-Sieg gegen den TSV Schwabmünchen ein richtiger Coup gelungen. Die Oberallgäuer gewannen nach großem Kampf und mit eisernem Siegeswillen, obwohl sie eine Stunde in Unterzahl spielten. Mitentscheidend war ein optimaler Start. Nach einem weiten Abschlag von Torhüter Marco Zettler setzte Sebastian Streit Andreas Hindelang in Szene und der erzielte gleich die Sonthofer Führung. Wenig später erhöhte Tobias Schmölz auf 2:0. Doch noch vor dem Seitenwechsel war der FCS gehandicapt, Marko Jozic hatte sich wegen wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot eingefangen.

Im zweiten Durchgang startete Schwabmünchen eine Aufholjagd und diktierte das Geschehen. Der FCS zog sich zurück und setzte auf Konter. Als Matteo di Maggio der Anschluss gelang, witterte der Spitzenreiter Morgenluft. Doch Sonthofen fightete und schlug postwendend zurück. Hindelang war gefoult worden und Maurice Jaumann traf mit dem anschließenden Freistoß zum 3:1. Eine Viertelstunde vor dem Ende verkürzte Schwabmünchen erneut. Als Maximilian Aschner abgezogen hatte, versuchte Tim Lorenz noch zu retten - und lenkte den Ball zum 2:3 ins eigene Tor. Schwabmünchen warf nun alles nach vorn, doch die Sonthofer brachten den knappen Vorsprung über die fast zehnminütige Nachspielzeit. Entsprechend stolz war FCS-Coach Oleg Weber: „Was wir in den 60 Minuten Unterzahl an Laufbereitschaft, Intensität und Leidenschaft investiert haben, war schon bewundernswert. Wir haben jetzt jedem gezeigt, dass wir zu den besten Mannschaften der Liga gehören.“ (dl)

Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (Bernried) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Andreas Hindelang (4.), 2:0 Tobias Schmölz (9.), 2:1 Matteo di Maggio (52.), 3:1 Maurice Jaumann (56.), 3:2 Tim Lorenz (76./Eigentor)

Gelb-Rot: Marko Jozic (42./1. FC Sonthofen)