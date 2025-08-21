Nach 25 Minuten ist alles gelaufen für den TSV Dorfen

Mit einem 2:0 (2:0)-Sieg behielt der unangefochtene Spitzenreiter der Bezirksliga Ost, der VfB Forstinning, im Topspiel gegen den Tabellenzweiten TSV Dorfen die Oberhand.

Dorfen – Das Heimteam aus dem Landkreis Ebersberg machte die Sache am Mittwochabend schon früh klar, die Isenstädter hatten nicht viel entgegenzusetzen. In der fairen, aber sehr hektisch geführten Partie musste Schiedsrichter Daniel Schneider elfmal Gelb zücken.

Schon nach zehn Minuten hatten die Hartl-Mannen Glück. Ein Schuss von Ozemo Sefidanoski aus 17 Metern knallte gegen den Querbalken (10.). Aber die Gastgeber hielten den Druck hoch und kamen schließlich doch zum verdienten Führungstreffer. Ihr Torjäger Mike Opara wurde mit einem Pass in die Spitze hervorragend bedient, tanzte noch drei Dorfener Verteidiger aus und hämmerte anschließend das Leder aus fünf Metern zum 1:0 unter den Querbalken (11.).

Nach einer Viertelstunde wurde Opara noch einmal gefährlich, zielte mit einem Volleyschuss aus 25 Metern aber über das Gehäuse von Valentino Mierschke. Ein erster Annäherungsversuch aufs VfB-Gehäuse gelang dann Spielertrainer Gerhard Thalmaier, aber sein „Schüsschen“ aus 20 Metern stellte für Goalie Michael Heidfeld kein Problem dar (18.).

Dann machten die Forstinninger wieder Ernst. Nach einem Eckball schlug ein Kopfball von Nico Weismor wieder im Dorfener Gehäuse ein (25.). Dieses 2:0 war praktisch die Entscheidung. Der VfB hätte bis zum Halbzeitpfiff noch höher führen können, als Opara aus abseitsverdächtiger Position alleine aufs TSV-Gehäuse zulief. Er fand aber in Mierschke seinen Meister (33.).

Auch nach Wiederanpfiff blieben die Mannen von Trainer Gerhard Lösch tonangebend und erspielten sich klare Feldvorteile. Opara spielte auf Sefidanoski, doch der vergab aus 20 Metern (50.). Ein Gewaltschuss von Leo Gabelunke aus 25 Metern strich am Tor nur knapp vorbei (54.). Mierschke parierte einen Fernschuss zur Ecke (61.). Dorfen hatte keine Antworten mehr parat. Einen harmlosen Freistoß von Christopher Scott konnte Heidfeld mühelos entschärfen (80.).

Der TSV war dem VfB nicht gewachsen und musste eine verdiente Niederlage hinnehmen. Ob es mit den zahlreichen verletzten Leistungsträgern besser gegangen wäre, bleibt Spekulation. Auf alle Fälle wirkte Dorfen zu unerfahren.