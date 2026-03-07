Nach 25 Jahren: Wieder Thüringenliga im Landkreis Hildburghausen? Faktencheck auf dem Weg in die Thüringenliga – Kann Dirk Forkel mit der Eintracht Geschichte schreiben? von André Hofmann · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christian Heilwagen

Mehr als 25 Jahre ist es her, dass zuletzt eine Mannschaft aus dem Landkreis Hildburghausen in der höchsten Thüringer Spielklasse vertreten war. In der Saison 2000/01 stieg der SV EK Veilsdorf nach elf Jahren aus der damaligen Verbandsliga Thüringen ab – seitdem blieb die Tür für Teams aus der Region geschlossen. Nun könnte ausgerechnet der FSV 06 Eintracht Hildburghausen diese Geschichte neu schreiben.

FSV-Trainer Dirk Forkel steht in seiner zweiten Saison in der Kreisstadt und hat mit seiner Mannschaft die große Chance, erstmals überhaupt den Aufstieg in die Thüringenliga zu schaffen. Konstanz statt Schwankungen Der Weg dorthin zeigte zuletzt allerdings, wie schnell sich die Stimmung im Fußball verändern kann. Nach dem 2:0-Sieg im Topspiel gegen den VfL Meiningen 04 und der damit verbundenen Tabellenführung herrschte bei der Eintracht große Euphorie. Eine Woche später folgte jedoch die Ernüchterung. Beim 0:2 in Walldorf musste Hildburghausen nicht nur die erste Auswärtsniederlage der Saison hinnehmen, sondern auch die Spitzenposition wieder abgeben. Von Leistungsschwankungen will Forkel dennoch nichts wissen. „Ich denke nicht, dass es etwas mit Schwankungen zu tun hat. Wir waren gegen Meiningen hoch konzentriert, das hat uns letzte Woche gefehlt. Dazu kam, dass wir das erste Mal auf tiefem Boden gespielt haben“, erklärt der 62-Jährige. Außerdem sei es normal, dass gegen den Tabellenführer jeder Gegner noch einmal besonders motiviert auftrete.

Auswärts stärker als der Ruf Nach dem Spiel hatte Walldorfs Trainer Abe angemerkt, dass Hildburghausen Probleme bekomme, wenn nicht auf dem heimischen Kunstrasen gespielt werde. Ein Blick auf die Zahlen widerspricht dieser Einschätzung allerdings deutlich. Die Eintracht gewann fünf ihrer sieben Auswärtsspiele, spielte einmal unentschieden – und kassierte erst in Walldorf die erste Niederlage auf fremdem Platz. Auch Forkel sieht darin keinen grundsätzlichen Nachteil: „Natürlich sind wir zu Hause auf gut bespielbarem Untergrund stärker einzuschätzen, aber auswärts waren wir bisher auch gut dabei.“ Erfahrung als mögliches Meisterpuzzleteil Gerade in der entscheidenden Saisonphase könnte zudem ein Rückkehrer eine wichtige Rolle spielen. Martin Schleicher ist nach langer Verletzungspause wieder zurück im Team und stand zuletzt zum dritten Mal diese Saison in der Startelf. Für Forkel ist der 41-Jährige ein wichtiger Faktor: „Ich freue mich natürlich, dass Martin wieder voll dabei ist. Wir haben ja damals sogar noch gegeneinander gespielt, als ich in Hinternah aktiv war – ist aber schon eine Weile her“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Vor allem Schleichers Erfahrung und seine ruhige Art könnten in den kommenden Wochen entscheidend sein. Generell sieht der Trainer seine Mannschaft gut aufgestellt: „Alleine etablierte Führungsspieler bringen dir auch keine Meisterschaft. Man braucht eine gesunde Mischung aus Erfahrung und Unbekümmertheit – und das haben wir im Moment.“