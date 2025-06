Nach 22:0 folgt ein 14:0: Regionalligist bleibt torhungrig

Tore satt in der Frühphase der Vorbereitung

Zwei Spiele, zwei Siege, 36 Tore und kein Gegentor – die erste Zwischenbilanz der Testspielphase liest sich aus Sicht des FSV 63 Luckenwalde mehr als zufriedenstellend. Nur wenige Tage nach dem Trainingsauftakt präsentierte sich die Mannschaft nicht nur fit, sondern vor allem spielfreudig und offensivstark. Die Begegnungen gegen die unterklassigen Teams aus Woltersdorf und Wittenberg dienten dabei als erste Standortbestimmung und als Möglichkeit, allen Spielern Einsatzzeiten zu geben.

Am Freitagabend beim 22:0 gegen die SG 1920 Woltersdorf, einem Vertreter der Kreisliga Dahme/Fläming, agierte die Mannschaft mit großer Konsequenz in den Abschlüssen. Dabei überzeugte das Team sowohl mit schnellen Ballstafetten als auch mit einem disziplinierten Gegenpressing gegen einen klar unterlegenen Gegner.

Keine Verschnaufpause – auch in Wittenberg souverän

Die taktisch kluge Vorbereitung ging nahtlos weiter. Nur einen Tag nach dem Auftritt in Woltersdorf stand heute der zweite Test auf dem Programm. In Wittenberg traf der Regionalligist auf den dortigen Kreisligisten SV Einheit. Auch in dieser Begegnung ließ die Mannschaft keine Zweifel an ihrer Favoritenrolle aufkommen und siegte mit 14:0. Trotz der kurzen Regenerationszeit zwischen beiden Partien agierte das Team erneut sehr konzentriert, nutzte die Räume und zeigte in allen Mannschaftsteilen klare Strukturen.

Nächster Test bei Sparta Lichtenberg

Viel Zeit zur Analyse bleibt nicht. Am kommenden Freitag steht bereits die nächste Begegnung auf dem Programm. Um 19 Uhr gastiert der FSV 63 Luckenwalde auf dem Rasenplatz an der Fischerstraße bei Sparta Lichtenberg. Gegen den Berliner Traditionsverein, der in der NOFV-Oberliga beheimatet ist, dürfte der Gegner deutlich mehr Gegenwehr bieten als die bisherigen Kontrahenten.

Trainer Michael Braune und sein Team nutzen die Partie, um gegen ein ambitioniertes Team weitere Erkenntnisse für die anstehende Regionalligasaison zu sammeln. Mit Blick auf die hohe Intensität und das Tempo in der bisherigen Vorbereitung geht der FSV gut gerüstet in das Duell mit dem Oberligisten.

Gelungener Auftakt mit klarer Marschrichtung

Die bisherigen Resultate sind kein Maßstab für das, was den FSV in der Regionalliga erwarten wird – aber sie zeigen, dass die Grundlagenarbeit stimmt. Sowohl konditionell als auch spielerisch hinterließ das Team bislang einen geschlossenen Eindruck. Die Sommervorbereitung ist noch jung, doch die Richtung ist bereits klar: Der FSV 63 Luckenwalde will nicht nur bereit sein – er will in der Regionalligasaison 2025/26 vom ersten Spieltag an ein Zeichen setzen.