Nach 22 Jahren geht eine Ära zu Ende

Nach 22 Jahren engagierter und leidenschaftlicher Trainerarbeit endet bei der SV Union Rösrath eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte: Tim Steinmetz beendet seine Tätigkeit als Trainer der Damenmannschaften. Über mehr als zwei Jahrzehnte prägte er den Frauenfußball in Rösrath maßgeblich und war eine feste Größe im Verein. Als langjähriger Trainer der 1. Damenmannschaft hinterlässt er sportlich wie menschlich bleibende Spuren.

Gemeinsam mit seiner Mutter, der ehemaligen Nationalspielerin Monika Steinmetz, baute er den Frauen- und Mädchenfußball bei der SV Union Rösrath kontinuierlich auf und entwickelte ihn über viele Jahre mit großem Einsatz weiter.

Die SV Union Rösrath verliert mit Tim Steinmetz nicht nur einen Trainer, sondern einen Menschen, der Generationen von Spielerinnen begleitet, gefördert und geprägt hat. Für seinen unermüdlichen Einsatz, seine Leidenschaft und seine Verdienste um den Frauenfußball gebührt ihm großer Respekt und Dank.

Danke, Tim – für 22 Jahre Herzblut, Engagement und Vereinstreue. ⚽💚🤍