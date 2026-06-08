Nach 22 Elfmetern – SV Kranzberg zieht in die finale Runde ein

Dieses Relegationsduell ging bis zum Äußersten: Die Kranzberger um Kapitän Florian Edlhuber (r.) – hier eine Szene aus dem Hinspiel – bewiesen in Hohenwart starke Nerven. – Foto: Spanrad

Doch der Reihe nach: Das zweite Match der ersten Relegationsrunde begann mit einer guten Ausgangslage für den SV Kranzberg. Ein 2:1 hatten die Blau-Weißen aus dem Hinspiel vom Dienstagabend in Kranzberg mitgenommen. Und dieses Polster sollte lange halten – bis hinein in die sprichwörtlich letzte Minute.

Es gibt Relegationsspiele. Und es gibt Relegationsmatches, die in die Geschichtsbücher des Amateurfußballs eingehen. Wie das Rückspiel der ersten Aufstiegsrunde zur Bezirksliga zwischen dem TSV Hohenwart und dem SV Kranzberg am vergangenen Freitagabend: 120 Minuten, 22 Elfmeter – und am Ende gab es einen glücklichen Erfolg für die Ampertaler mit einem 11:11 (0:1, 1:2) nach Elfmeterschießen. Die stehen somit in der finalen Relegationsrunde, wo sie es mit dem SV Reichertsheim aus dem Kreis Inn/Salzach zu tun haben. Das Hinspiel steigt am Dienstag um 19 Uhr in Kranzberg, das Rückspiel dann am Samstag (15 Uhr) in Reichertsheim.

Spannende Partie bis zum Schluss

Kranzberg war auch dieses Mal das bessere Team und hatte die Partie recht gut im Griff. Die Ampertaler hielten nicht nur lange das torlose Remis, sondern den TSV auch weit vom eigenen Tor weg. So, wie es die Fußballer um Spielertrainer Dennis Hammerl schon Anfang der Woche in Kranzberg über weite Strecken geschafft hatten. Weil der SVK aber auch selbst nicht wirklich torgefährlich wurde, auch das war schon am Dienstag zu sehen, hielt die Elf zwar Kurs auf den Einzug in die nächste Runde, doch das Ganze stand auf wackligen Beinen. Denn Hohenwart genügte ein mageres Törchen für die Verlängerung – und das fiel schließlich auch, sehr zum Ärger der Gäste. Eine letzte Flanke segelte in den Strafraum. Spielertrainer Hammerl verlängerte sie unglücklich. Es ging hin und her im Sechzehner – und schlussendlich stocherte Tobias Birgmeir das Leder zum 1:0 über die Linie (90.). Zuvor hätten die Kranzberger für die Vorentscheidung sorgen können: Julian Gebhard hatte jedoch einen Foulelfmeter an den Pfosten gesetzt (63.).

Nun ging es also rein in die Verlängerung – und die Partie blieb packend. Denn sieben Minuten vor Schluss konnten die Kranzberger egalisieren. Wieder, wie bereits zweimal am Dienstag, fiel der Treffer nach einer Standardsituation: Johannes Lühr zirkelte eine passgenaue Ecke in den Strafraum, Florian Edlhuber verlängerte – und so stand Tufan Cicek goldrichtig (113.). Jetzt war Kranzberg virtuell weiter.

Absurdes Elfmeterschießen mit dem besseren Ende für den SVK

Aber Hohenwart wollte sich nicht geschlagen geben, schlug erneut in der letzten Minute mit einem Lucky Punch zu und zog so noch ins Elfmeterschießen ein: Der SVK erwischte im Mittelfeld den Ball nicht – und nach einem Steckpass in die Tiefe war Leon Sedlmair auf und davon und machte das 2:1 für den TSV (120.).

Damit musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen. Und das hatte es in sich: Am Ende sollten 22 Schützen, also alle Spieler auf dem Platz, an den Punkt treten. Die ersten vier trafen jeweils, danach vergab Hohenwarts fünfter Mann. Weil allerdings auch Kranzbergs nominell letzter Schütze – ausgerechnet Tufan Cicek – patzte und die Kugel ans Kreuzeck nagelte, ging es weiter. Und schlussendlich, als alle Feldspieler bereits geschossen hatten, mussten die Torhüter ran. Doch während der Hohenwarter Alexander Bäuerle scheiterte, behielt Simon Maßler die Nerven und hievte die Seinen damit in die nächste Runde.

Nette Notiz am Rande: Maßler war erst in der 121. Minute eingewechselt worden. Ein kluger Schachzug – denn Kranzbergs Ersatzkeeper ist nomineller Feldspieler.