Nach 2:1-Führung – FC Bayern U19 verliert gegen Chelsea in wildem Spiel

Die U19 des FC Chelsea gewinnt mit 3:2 in der UEFA Youth-League gegen die Bayern-Jugend. – Foto: IMAGO/sportworld

Vor dem Champions League-Knaller der Profiklubs treffen heute die U19-Mannschaften von Bayern und Chelsea aufeinander. Wir berichten im Live-Ticker.

1. Spieltag der UEFA Youth League: FC Bayern München – FC Chelsea 2:3 (2:1)

Trotz einer 2:1-Führung musste sich die U19 von der Säbener Straße noch geschlagen geben und startet mit einer Niederlage in die Youth-League-Saison.

Der Ticker aus dem Stadion am FCB-Campus zum Nachlesen. Vorbericht zum Youth-League-Auftakt des FC Bayern gegen Chelsea:

München – Der FC Bayern empfängt heute um 21 Uhr den FC Chelsea zum Champions League-Auftakt. Eine Konstellation, die trotz weniger Spiele eine spezielle Historie mit sich bringt. Doch nicht nur für die Aushängeschilder der beiden Weltklubs beginnt heute der größte europäische Wettbewerb. Auch die Jugendmannschaften starten in ihre UEFA Youth League-Saison. Nach dem Vorjahresaus im Achtelfinale gegen Inter Mailand (5:6 nach Elfmeterschießen), wollen die jungen Roten diesmal länger im Wettbewerb bleiben. Bislang läuft es für die Jungs von Trainer Peter Gaydarov sehr gut. Mit zehn Punkten aus vier Spielen führen sie die U19-DFB-Nachwuchsliga an. Am letzten Freitag fegten sie die Stuttgarter Kickers mit 7:1 weg. Yil Gashi kehrte von seiner Sprunggelenksverletzung zurück und schnürte direkt einen Doppelpack.

FC Bayern München ohne Wisdom Mike gegen „echten Kracher“ Der einzige Wermutstropfen bei den Münchnern ist das Ausscheiden im Junioren-DFB-Pokal gegen Hansa Rostock (5:6 nach Elfmeterschießen). Und auch die personelle Situation kratzt an der U19. Neben Top-Talent Wisdom Mike (Sperre) fehlen verletzungsbedingt laut dem FC Bayern Oluwaseyi Wilson, Noah Codjo-Evora und Michel Ekodi. Doch Gaydarov lässt sich nicht unterkriegen und freut sich auf die Herausforderung: „Es ist eine große Ehre, den FC Bayern auf internationaler Bühne zu vertreten. Zum Auftakt wartet mit Chelsea ein echter Kracher – physisch stark und mit vielen Top-Talenten besetzt. Das wird uns maximal fordern, doch wir sind bereit, alles reinzuwerfen und mit Energie sowie Cleverness aufzutreten“, wird er auf der Vereinsseite zitiert. Mit einem Conference-League-Sieger im Sturm: FC Chelsea überragt alle Mit dem FC Chelsea wartet direkt eine der besten Nachwuchsmannschaften Europas auf die Gaydarov-Elf. Die Londoner treten mit einer Mischung von U19- und U21-Spielern an. Mit der U21 kommt die torgefährlichste Mannschaft der Premier League 2 (U21-Nachwuchsliga in England) in den Münchner Norden. Das Team vom neuen Cheftrainer Calum McFarlane führt die Tabelle vor Manchester United an.

Shumaira Mheuka ist der Spieler des Monats in der Premier League 2. – Foto: IMAGO/Mikolaj Barbanell/SOPA Images