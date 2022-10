Nach 2:0 Rückstand noch 2:3 gewonnen

Den Raum auf 30 Meter klein halten, damit die jungen schnellen Spieler nicht in Fahrt kommen, war die Taktische Vorgabe von Trainer Hilger vor dem Spiel. Die Umsetzung war leider absolut nicht das, was sich Hilger erhofft hat. Der Gastgeber war in den ersten 40 Minuten in allen Belangen besser. Man ließ den SF WüBü II schalten und walten, weil man immer zu weit weg vom Gegenspieler war und sich nur mit unnötigen Foulspielen behelfen konnte. So geschah in der 8 Spielminute ein unnötiges Foulspiel an der linken Außenseite, wo Frauenbergs Geischer Karlsohn von den Beinen holt. Der fällige Freistoß von Polloczek köpft C. Schorn mustergültig in der 9 Minute ins leere Tor, da SVF Torwart Lamb sich verschätzt hatte und seine Torwartausbildung komplett vergessen hatte. Anstatt den Ball entgegenzugehen, wie es richtig gewesen wäre, ging er nur seitlich und gab C. Schorn das leere Tor. Frauenberg fand nach dem Rückstand immer noch nicht ins Spiel und gab dem Gastgeber noch mehr Raum. Die schnellen jungen Spieler ließen den Ball schön laufen und zeigten guten Angriffsfußball, jedoch resultierten nur Halbchancen daraus. In der 34. Minute erhöhte WüBü II auf 2:0. Karlsohn passt im eigenen 16-er auf Spitzki und der marschiert auf der rechten Außenbahn Richtung Frauenberger Gehäuse. Kein Frauenberger kam Spitzki hinterher oder konnte ihn aufhalten, sodass er die Kugel nur noch an Lamb vorbeischieben brauchte. Nach dem Gegentreffer gingen dann in den Freudenberger Köpfen die Alarmglocken an. Die erste gute Chance durch Brkic, der von Strnad bedient wurde. Der Abschluss ging dann doch deutlich neben das Tor. Nur 3 Minuten später marschierte Strnad allein auf das Tor der Gastgeber und schob das Leder gekonnt an Witt vorbei. C. Schorn wollte noch vor der Linie klären, drosch das Spielgerät aber in die eigenen Maschen. Mit dem Anschlusstreffer ging es dann in die Halbzeit.

Die Halbzeitansprache von Coach Hilger war dann doch was lauter, sollte aber Wirkung zeigen.

Frauenberg war jetzt besser im Spiel und wollte jetzt den Ausgleich. Man presste den Gegner jetzt schon am eigenen 16-er, der sich fast nur noch mit langen Bällen befreien konnte. Frauenbergs Dujmovic scheiterte nach 15 Minuten im zweiten Durchschnitt gleich viermal vor dem gegnerischen Kasten. Entweder ging das Leder Richtung IPAS Industriegebiet oder er scheiterte knapp am Außennetz. In der 60. Minute dann die Erlösung aus der Sicht der Gäste. Dujmovic tankt sich im 16-er gegen zwei Gegenspieler durch und sein Abschluss diesmal überlegt ins lange Eck findet das Ziel. Die Partie wurde ab da an hitziger, wobei der unparteiische Schiedsrichter die Ruhe weghatte und seine Linie konsequent weiter pfiff. Ein Hin und her in den letzten 20 Minuten. In Minute 71 kommt Spitzki im 16- er aus halbrechter Position zum Abschluss, aber Lamb pariert den Abschluss stark. Die zweite Welle von Wübü flog schon heran, wobei Kucia direkt zweimal die Chance hatte, aus kurzer Distanz, seine Farben in Führung zu bringen, schoss aber zweimal Lamb an. Frauenberg verpasste es in Folge auch das Führungstor zu erzielen. Dujmovic scheiterte im 1 gegen 1 an Witt. In der 82. Spielminute bringt Frauenbergs R. Schorn, Wübü Stürmer C. Schorn minimal vor dem 16-er zu fall, da aber C. Schorn im 16-er landete, wollten der Gastgeber zwingend einen Elfmeter haben. Aus Sicht des Schreibers und des Schiedsrichters war das aktive Foul vor dem 16-er. Freistoß für WüBü aus 16 Metern. Badde führte aus und das Geschoss konnte Lamb mit einer Wahnsinns Parade an den Pfosten lenken. In der 87. Spielminute schickte Strnad erneut Dujmovic auf die Reise, der seinen Bewacher abschütteln konnte und diesmal vor Witt die Nerven behielt. Er schob den Ball links unten an Witt unhaltbar vorbei. Das Spiel war gedreht. Wübü versuchte in den letzten 5 Minuten nochmal alles, um den Ausgleich zu erzielen, konnte sich aber nichts mehr Nennenswertes herausspielen. So blieb es am Ende bei einem 3:2 Sieg.

Stimmen nach dem Spiel