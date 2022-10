Nach 20 Minuten das Fußballspielen eingestellt Der FC Wegberg-Beeck unterliegt in Siegburg mit 1:3 und rutscht von der Tabellenspitze der Mittelrheinliga.

Dabei hatte die Partie aus Beecker Sicht sehr gut begonnen: Der Gast drängte, und Tom Isecke (2.) lenkte den Ball ins eigene Tor. „Warum, keine Ahnung, aber nach 20 Minuten haben wir das Spielen eingestellt und völlig unnötig das Heft aus der Hand gegeben“, berichtete der Beecker Coach. Der Gegner witterte sofort Morgenluft und setzte nach, jedoch ohne Folgen für die Gäste.

Nach der Pause wurde die Partie wieder offener. Nach einem langen Ball und einen Foul waren die Beecker beim folgenden Freistoß in Überzahl, doch der normalerweise so abgeklärte Nils Hühne verlagerte den Ball auf den Gegner – Hendrik Strobl (47.) traf zum Ausgleich. „Auch da haben wir gedacht, dass wir das Spiel noch drehen. Aber wir haben in der Folgezeit zu wenig gemacht“, bemängelte Zeh. Etwas unglücklich kassierte man das 1:2 durch Takuya Kitamura (71.). Doch auch die Gäste hatten hochkarätige Gelegenheiten wie durch Shpend Hasani an den Pfosten oder Dimitrios Touratzidis, doch der Ball wollte nicht rein. Erneut eine „dumme Aktion“ führte zum Foulelfmeter, den Strobl (85.) verwandelte.