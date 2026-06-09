Nach 20 Jahren zurück: RW Hellersdorf ist Bezirksligist

Rotweiss Hellersdorf hat den Aufstieg in der Kreisliga-A Staffel 4 vorzeitig gesichert und damit eines der bemerkenswertesten Kapitel der jüngeren Vereinsgeschichte geschrieben.

Dabei war die Ausgangslage vor Beginn der Saison alles andere als vielversprechend. Die Mannschaft kämpfte in der vergangenen Spielzeit noch um den Klassenerhalt. Erst am Ende konnte die Liga gehalten werden. Entsprechend tauchte Rot-Weiß Hellersdorf in den Favoritenlisten kaum auf.

„Viele andere Teams hatten auf dem Papier deutlich stärkere Kader“, sagt Neumann. „Wir sind über Kampf, Leidenschaft und Zusammenhalt gekommen.“

Doch unter Trainer Mirko Neumann entwickelte sich das Team zu einer echten Überraschungsmannschaft. Mit einem vergleichsweise kleinen Kader, ohne große strukturelle Voraussetzungen und ohne die großen Namen der Liga kämpften sich die Hellersdorfer Woche für Woche an die Tabellenspitze der Kreisliga A Staffel 4.

Aufstieg in die Bezirksliga nach zwanzig Jahren fix

Der Erfolg gibt ihm recht. Bereits einen Spieltag vor Saisonende steht fest: Rot-Weiß Hellersdorf steigt in die Bezirksliga auf. Die Meisterschaft ist ebenfalls zum Greifen nah. Gewinnt die Mannschaft ihr letztes Saisonspiel gegen Club Italia, ist Platz eins sicher. Selbst ein Unentschieden könnte reichen, sofern Verfolger Hertha 03 Zehlendorf II nicht gewinnt.

Dabei verpassten die Hellersdorfer die vorzeitige Meisterfeier am vergangenen Wochenende. Im direkten Duell gegen Hertha 03 setzte es eine deutliche 0:3-Niederlage. Für den bereits gesicherten Aufstieg hatte das allerdings keine Folgen.

„Wir wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen und die Meisterschaft zu Hause perfekt machen“, erklärt Neumann. „Aber wir sind von der ersten Minute an überhaupt nicht ins Spiel gekommen.“

Bengalische Feuer und soziale Verantwortung in Hellersdorf

Trotz der Niederlage wurde anschließend gefeiert. Feuerwerk, rote Rauchschwaden und zahlreiche Fans verwandelten das Stadion Wuhletal in ein rot-weißes Festgelände. Bilder, die viele Anhänger in Hellersdorf seit Jahren nicht mehr erlebt hatten.

Für Neumann geht die Bedeutung des Erfolgs jedoch weit über den Sport hinaus. Der Trainer sieht den Verein als wichtigen sozialen Treffpunkt im Bezirk.

„Wir bewegen hier etwas. Wir schaffen es, Menschen zusammenzubringen“, sagt er. „Gerade in einem Stadtteil wie Hellersdorf ist das wichtig. Wir haben auch eine soziale Verantwortung. Es macht mich stolz zu sehen, dass Kinder von der Konsole und dem Fernseher wegkommen und stattdessen auf dem Sportplatz stehen und Fußball erleben.“

Diese Worte zeigen, warum der Aufstieg für Rot-Weiß Hellersdorf mehr ist als nur ein sportlicher Erfolg. Der Verein hat es geschafft, Begeisterung im Kiez zu entfachen. Viele Zuschauer begleiteten die Mannschaft nicht nur bei Heimspielen, sondern auch auswärts. Die Verbindung zwischen Team, Verein und Stadtteil ist im Laufe der Saison spürbar gewachsen.