Nach 20 Jahren Kreisklassen-Abstinenz: Kollbach startet mit klarem Sieg

Im Saisonauftaktspiel in Kollbach ging‘s ordentlich zur Sache: Am Ende stand ein klarer Sieg für den Aufsteiger. – Foto: Robert Ohl

Beim 1. FC Kollbach ist die Vorfreude auf die neue Herausforderung dennoch groß. Genau nach 20 Jahren kehrte der Verein in die Kreisklasse zurück. Nach sportlich schwierigen Jahren konnte sich der 1. FC in den vergangenen fünf Spielzeiten kontinuierlich steigern und krönte diese Entwicklung mit der A-Klassen-Meisterschaft in der vergangenen Saison.

Aufsteiger 1. FC Kollbach ist mit einem Premierensieg in die Kreisklassensaison gestartet. Gegen Odelzhausen gelang ein klarer 4:1-Heimerfolg. Das große Ziel lautet Klassenerhalt – und das gilt auch für den SV Odelzhausen. Durch die Ligareform müssen nach dieser Saison vier bis fünf Mannschaften von insgesamt 14 den Gang in die A-Klasse antreten.

„Durch die neue Ligastruktur haben wir es als Aufsteiger natürlich sehr schwer. Mit der Aufstiegseuphorie und dem nötigen gesundheitlichen Glück bei unserem kleinen Kader sind wir aber sicher konkurrenzfähig“, erklärte Kollbachs Fußball-Abteilungsleiter Helmut Steger. Auch Trainer Robert Friedrich sieht die Situation realistisch. Nach einer schwierigen Vorbereitung mit fünf abgesagten Testspielen sowie zahlreichen verletzungs- und urlaubsbedingten Ausfällen lautet das Ziel, möglichst schnell nichts mit den unteren Tabellenregionen zu tun zu haben. „Das Potenzial ist da. Wir müssen die Neuzugänge schnell integrieren und in der Kreisklasse sportlich ankommen“, so Friedrich.

Mit folgenden Neuzugängen geht Kollbach in die Saison: Leon Wagner (TSV Vierkirchen), Oday Boshnaq (ASV Dachau), Lukas Brodinger (SV Unterbruck), Kevin Borchers (TSV Rotation Dresden), Benjamin Baumann (Wacker Leuben Dresden), Marcel Mittler (FV Rennerod) und Fabian Hartinger (TSV Moosach).

Auch beim SV Odelzhausen ist das Saisonziel klar definiert. Trainer Oliver Beck brachte es vor dem Spiel auf den Punkt: „Unser Ziel ist eindeutig der Klassenerhalt. Wir wissen aber, dass es bei vier bis fünf Absteigern mehr als schwierig wird, dieses Ziel zu erreichen.“

Auf dem nicht gut bespielbaren Rest Rasenplatz in Kollbach ging es von Beginn an zur Sache. Der Aufsteiger setzte die Gäste mit konsequentem Forechecking unter Druck. Odelzhausen hatte große Probleme, ins Spiel zu finden. In der 12. Minute nutzte David Peschke einen Fehler der Gäste konsequent aus. Nach einem Missverständnis in der Defensive lief er allein auf SVO-Keeper Michael Haussen zu und verwandelte sicher zum 1:0. Offensiv fanden die Gäste in der ersten Halbzeit kaum statt. Der einzige wirklich gefährliche Angriff führte jedoch unmittelbar vor der Pause zum Ausgleich. In der 43. Minute vollendete Maximilian Lindenthaler die Aktion gekonnt zum 1:1.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Kollbach endgültig die Kontrolle. Und der Aufsteiger belohnte sich mit weiteren Treffern. Das 2:1 erzielte der überragende Cem Steger in der 60. Minute per Kopf nach einer Ecke. Nur acht Minuten später sorgte Constantin Stocker mit dem 3:1 für eine Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte erneut Cem Steger, der in der 83. Minute einen Handelfmeter souverän zum 4:1-Endstand verwandelte.

„Der Sieg war hochverdient“, resümierte Friedrich. Auch Odelzhausens Coach Oliver Beck erkannte die Überlegenheit des Gegners an: „Letztlich fehlten uns die Energie und Leidenschaft, die Kollbach an den Tag gelegt hat. Sie haben uns zu Fehlern gezwungen, und deshalb haben wir verdient verloren.“