War sich für keine Arbeit zu schade: Auch als Platzkassier half Lorenz Schanderl (r.) seinem SC Maisach. – Foto: Dieter Metzler

Nach 20 Jahren als Präsident: Maisacher Urgestein tritt ab

Nach 20 Jahren an der Spitze des SC Maisach tritt Lorenz Schanderl zurück. Sein Nachfolger steht schon fest. Doch ganz verabschieden wird sich Schanderl nicht.

Maisach - Beim SC Maisach ist eine Ära zu Ende gegangen. Nach 20 Jahren als Vereinspräsident trat Lorenz Schanderl nicht mehr zur Wahl an. Die großen Fußstapfen soll Ralf Franke füllen Ganz kann sich Schanderl von seinem Baby aber noch nicht trennen. In zweiter Reihe will er weiter aktiv bleiben. Trotzdem wird sich beim SCM einiges ändern. Denn wenn in den vergangenen Jahren vom SC Maisach die Rede war, dann kam man an Lorenz „Lenz“ Schanderl nicht vorbei. Wie kein Zweiter verkörperte der pensionierte Bundespolizeibeamte den Dorfverein mit seinen rund 500 Mitgliedern. Zuletzt 20 Jahre als Präsident des SCM hat der heute 68-jährige Ur-Maisacher die Geschicke des Vereins mit seinen fünf Abteilungen und der Theatergruppe erfolgreich geführt, nachdem er zuvor sechs Jahre als Vize und davor zehn Jahre lang als Fußball-Abteilungsleiter fungiert hatte.

Schon von frühester Jugend an verbrachte Schanderl jede Minute seiner Freizeit im Verein. 20 Jahre lang war er aktiver Fußballer, bevor er sich über Jahrzehnte ehrenamtlich weiter im Verein engagierte. „Meine Frau wusste, was auf sie zukommt“, meint er lachend, aber auch dankbar, dass sie ihm über die vielen Jahre sein Hobby gönnte. Und das nahm immer größere Ausmaße an: 1982 war Schanderl nicht nur Gründungsmitglied der Ski- und Bergsportabteilung, sondern stellte sich auch gleich noch vier Jahre als Kassier der Abteilung zur Verfügung. Wesentlich früher, nämlich schon 1974, schloss sich Schanderl der Theatergruppe an und stand unzählige Male auf der Bühne. Im vergangenen Jahr wurde der 68-Jährige dafür von der Gemeinde für 50 Jahre aktive Teilnahme am kulturellen Gemeindeleben geehrt.

Es ist nicht die einzige Auszeichnung, die der Maisacher in seinem langen Funktionärsleben bekommen hat. Bayerischer Landessportverband (BLSV), Bayerischer Fußballverband (BFV) oder eben die Gemeinde. Sie alle prämierten die Arbeit des 68-Jährigen. An die große Glocke will er die Ehrungen aber nicht hängen. Nur zögerlich rückt er im Gespräch mit dem Tagblatt dazu heraus. Wechsel beim SC Maisach: Namensvetter hält Festrede Für Anekdoten sorgten die Auszeichnungen aber allemal. Amüsiert hat sich Schanderl, als ihm eine Urkunde mit der Bezeichnung Frau Lorenz Schanderl überreicht wurde. Und gefreut habe er sich, als sein Namensvetter – der stellvertretende Landrat Michael Schanderl, mit dem er über sieben Ecken irgendwie verwandt ist – die Festrede hielt. „Da weiß ich wenigstens, dass der Name für Qualität bürgt“, sagt er und lacht. Zu den größten Herausforderungen zählte für Schanderl der vom Verein organisierte Auftritt der Spider Murphy Gang im Maisacher Festzelt im Jahr 2006. „Es war ein Risiko“, meint Schanderl. Aber der Verein brauchte Geld und die Rechnung ging voll auf. 2500 Leute kamen. Besonders stolz erzählt der 68-Jährige aber von der Arbeitsbereitschaft der Maisacher Vereinsmitglieder. Bei Sanierungsarbeiten in den Jahren 2014/15 leisteten 98 Mitglieder rund 6000 ehrenamtliche Arbeitsstunden. Eine gute Basis, auf die auch der neue Präsident bauen kann. Neuer Vorstand beim SC Maisach

Den neuen Vorstand des SCM bilden (v.l.) Roman Mayr (Schriftführer), Isolde Salvamoser (Schatzmeisterin), Michael Feichtmeier (2. Vorsitzender), Ralf Franke (Präsident), Regina Franke (2. Schatzmeisterin) und Mathias Bergmeier (2. Schriftführer). – Foto: Dieter Metzler