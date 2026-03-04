Nach 2:0-Führung: TSV Steinbach verschärft Krise der Kickers Offenbach

– Foto: Imago Images

Im letzten Nachholspiel dieser Woche setzte es für die Kickers Offenbach eine schmerzhafte 2:4-Niederlage beim TSV Steinbach Haiger.

Ein Spiel, das weniger von Toren lebte als von Spannung – und am Ende von einem einzigen Moment. Marco Kehl-Gómez traf in der 33. Minute zum 1:0 für Freiberg, und genau dieses Tor reichte dem Tabellenführer. Trier bekam die Partie danach nicht mehr gedreht – auch, weil es zusätzlich einen tiefen Einschnitt gab: Ömer Yavuz sah in der 54. Minute Gelb-Rot (SV Eintracht Trier 05). Schiedsrichter Felix Ebert leitete die Partie, und Freiberg nahm den Sieg mit einer Nüchternheit, die nach Spitzenreiter riecht: ein Tor, ein Platzverweis beim Gegner, drei Punkte – und die Tabelle spricht danach lauter. Freiberg steht jetzt bei 47 Punkten (50:18 Tore), Trier bleibt bei 31 Punkten (37:34 Tore).

---



Dieses Spiel hatte alles, was Nachholabende so unberechenbar macht: frühe Führung, Elfmeter, Nachspielzeit-Tor, Platzverweis – und dennoch ein klarer Sieger. Frankfurt startete furios: Birkan Celik traf bereits in der 2. Minute zum 1:0. Kassel antwortete per Strafstoß: Lukas Rupp verwandelte in der 11. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1. Doch Frankfurt blieb am Drücker: Ismail Harnafi traf zum 2:1 (27.), Cas Peters erhöhte in der 45.+1 auf 3:1.

Kassel kam noch einmal heran: Adrian Bravo-Sanchez verkürzte in der 69. Minute auf 3:2. Dann wurde es hektisch: Cas Peters sah in der 76. Minute Rot (FSV Frankfurt) wegen Meckerns. Trotzdem setzte Frankfurt den Schlusspunkt: erneut Ismail Harnafi zum 4:2 (87.). Schiedsrichter Mika Forster hatte reichlich zu ordnen – und Frankfurt am Ende den Sieg, der in der Tabelle Gold wert ist: 39 Punkte, Rang drei. Kassel steht nun bei 31 Punkten (40:36 Tore). ---



Im Abstiegskampf zählen manchmal nicht die langen Geschichten, sondern die frühen Treffer. Luka Garic traf in der 5. Minute zum 1:0 für Alzenau, Filip Pandza erhöhte in der 23. Minute auf 2:0. Mehr brauchte es nicht – weil Alzenau das Spiel danach über die Linie brachte. Schiedsrichter Jan-Vincent Ritter (Kaiserslautern) leitete die Partie. Für Bayern Alzenau (Aufsteiger) ist dieser Sieg ein wichtiger Schritt: Alzenau steht jetzt bei 19 Punkten (28:45 Tore) und verschafft sich im Keller etwas Luft. Bahlinger SC bleibt mit 11 Punkten (19:51 Tore) am Tabellenende – und spürt, wie hart diese Liga ist. ---



Zur Pause sah es nach einem entspannten Abend für die Fans und Spieler der Kickers Offenbach aus. Marc Wachs (26.) und Valdrin Mustafa (31.) sorgten mit einem schnellen Doppelschlag für die 2:0-Pausenführung. Im Anschluss wandelte sich das Blatt aber drastisch: Ole Käuper (50., 57.) glich mit zwei Elfmeter zum 2:2 aus. In der Schlussphase gelangen Steinbach zwei weitere Tore durch Eros Dacaj (74.) und Jonas Singer (89.) zum fulminanten 4:2-Sieg.