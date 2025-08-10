Nach 2:0-Führung: Peinliche Pleite für den VfB Hallbergmoos

450 Minuten ist die Landesliga mittlerweile alt, und jegliche Euphorie beim VfB Hallbergmoos hat sich in Luft aufgelöst. Nach der 2:4 (2:1)-Niederlage gegen Aufsteiger Dornach ist die Stimmung am Tiefpunkt.

Hallbergmoos – Bei allem Respekt vor dem Gegner muss man feststellen, dass der SV Dornach nicht der Hauptgrund für die peinliche Heimpleite ist. Der Aufsteiger schien Mitte der ersten Hälfte, als der VfB komfortabel mit 2:0 führte, schon fast erledigt, wurde dann aber regelrecht zum Tore schießen eingeladen. Am Ende hätte der Sieg sogar noch höher ausfallen müssen. Es ist aus VfB-Sicht zu befürchten, dass der Verein aus dem Münchner Osten in dieser Saison nicht noch einmal so leicht zu einem Auswärtsdreier kommt.

Das Positive aus Hallbergmooser Sicht waren die ersten 20 Minuten. Schon in den ersten zehn Minuten hatte der VfB drei gute Möglichkeiten und Dornachs Keeper zwei gute Paraden. Die Tore waren überfällig, und sie fielen dann auch. Erst umkurvte Moritz Sassmann den Torwart (18.) und 120 Sekunden später netzte Publikumsliebling Tobi Krause per Kopf ein. Hallbergmoos führte 2:0 und auch bei 4:0 hätte sich keiner beschweren können.

VfB kassiert Wirkungstreffer nach einer knappen Stunde

Anschließend kam das Hallbergmooser Torwart-Problem wieder zum Vorschein. Muck Riedmüller, der etatmäßige Keeper, fällt verletzungsbedingt noch einige Wochen aus. Sein Vertreter, der junge Tobias Heckl, faustete den Ball nach 29 Minuten im Anschluss an eine Flanke ins Getümmel. Diese Chance ließ sich Markus Buck nicht entgehen. Er erzielte den Anschlusstreffer. Fortan war der Hallbergmooser Keeper unsicher, und das ganze Gebilde des VfB fiel wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Der aktive, dominante Auftritt war zu Ende, die knappe Führung konnte man aber zumindest in die Pause retten.

Da ahnte aber niemand, wie verheerend schlecht der zweite Durchgang werden würde. In der 57. Minute lag das 3:1 einmal in der Luft, als aus kurzer Distanz der Abschluss von Krause noch im letzten Moment geblockt wurde. Das war der letzte Torschuss des VfB Hallbergmoos in diesem Spiel. Im direkten Gegenzug machten die Dornacher dann den 2:2-Ausgleich durch Lorenz Scholz (58.). 2:2 statt 3:1 – das war ein brutaler Wirkungstreffer.

„...gegen keine andere Mannschaft der Liga eine Chance“

Nach dem Ausgleich waren die weiteren Dornacher Treffer nur eine Frage der Zeit. Sie resultierten wieder aus extremen Fehlern der gesamten Hintermannschaft. Trainer Andreas Giglberger nennt keine Namen, aber er spricht das Problem nicht klein: „Mit solchen Gegentoren hast du gegen keine andere Mannschaft der Liga eine Chance.“

Der Coach war nach dem Spiel sichtlich enttäuscht. Er kündigte an, dass er bei den künftigen Spieler-Nominierungen noch mehr darauf achten werde, „wer mit den Widerständen umgehen kann“. Auch bei den Hallbergmooser Fans herrschten nach dem Spiel Frust und Enttäuschung. Nach den Eindrücken der ersten 450 Landesliga-Minuten muss man befürchten, dass der VfB in den nächsten Wochen weit unten in der Tabelle zu finden sein wird.