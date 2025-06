Nach 20 Elfmetern: Türk Garching verpasst Kreisklassen-Aufstieg

So zieht das Team von Trainer Can Kepenek erst nach 90 Spielminuten, einer Verlängerung und sage und schreibe 20 Strafstößen mit 9:10 nach Elfmeterschießen den Kürzeren.

Dabei sehen die knapp 100 Zuschauer auf der Bezirkssportanlage an der Wegenerstraße in München zunächst eine torlose erste Halbzeit, in der die Platzherren mehr vom Spiel haben. Folgerichtig gehen sie nach dem Seitenwechsel in der 62. Minute in Führung – ausgerechnet durch Burkibar Cissé, der vorige Saison noch das Trikot des FC Türk Sport Garching getragen hat. Dessen Reserve sieht in der Folge bereits wie der sicherere Verlierer aus – bis Georgica Chiata zwei Minuten vor dem Abpfiff zum 1:1-Ausgleich trifft und die Partie in die Verlängerung schickt.