Nach 2 Spieltagen: Regionalligist Eichstätt stellt Cheftrainer frei

Kurze Amtszeit: Steffen Israel muss in Eichstätt nach 180 Saisonminuten schon wieder gehen. – Foto: Michael Buchholz

Das war ein kurzes Gastspiel: Der VfB Eichstätt hat offensichtlich ein Missverständnis beendet und sich nach nur zwei Spieltagen von Cheftrainer Steffen Israel getrennt. Das teilte der Regionalligist am Montagabend der Öffentlichkeit mit. Die Eichstätter waren mit einer 0:3-Heimniederlage gegen Illertissen und einer 1:5-Klatsche in Buchbach in die neue Saison gestartet. Für den 40-jährige Israel endet damit nach seinem missglückten Engagement beim Nordost-Regionalligisten Hertha Zehlendorf ein weiteres Kapitel schnell und vorzeitig.

"Die Entscheidung ist das Ergebnis einer ehrlichen Analyse der aktuellen Situation und den Verantwortlichen im Verein nicht leicht gefallen. Mit der Verpflichtung eines hauptamtlichen Cheftrainers hat der Verein bewusst einen neuen Weg eingeschlagen und darin viele Chancen gesehen. Nach den vergangenen Wochen hat sich jedoch gezeigt, dass dieses Modell doch nicht so zu den Rahmenbedingungen und der Struktur des VfB Eichstätt passt, wie sich ursprünglich erhofft wurde", schreibt der Verein in einer offiziellen Pressemitteilung.



"Neben strukturellen Fragen darf man natürlich auch die sportliche Entwicklung nicht verschweigen. Sportliche Markenzeichen, die den VfB in den vergangenen Jahren ausgezeichnet haben, sind derzeit nicht erkennbar. Das Ziel des VfB Eichstätt ist es daher, schnell wieder zu den Tugenden zurückzufinden, die den Verein seit Jahren auszeichnen: Geschlossenheit, Stabilität, Leidenschaft und die Freude am Fußball", erläutert der VfB weiter in der Stellungnahme. Tobias Grimm, Sportlicher Leiter der Eichstätter, sagt dazu: "Wir haben die Entscheidung getroffen, künftig wieder auf die Strukturen und Abläufe zu setzen, die unseren Verein in den vergangenen Jahren erfolgreich gemacht haben. Die Erfahrungen der vergangenen Wochen werden wir dabei kritisch aufarbeiten und die richtigen Schlüsse für die Zukunft ziehen."



