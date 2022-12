Nach 2 Jahren Pause: Gedämpfte Vorfreude auf die Hallensaison Vorrunde - Kreis Ost: In Vilshofen und Pocking rollt der Ball

Die Hallensaison in Niederbayern startet an diesem Wochenende! So richtig vom Hocker reißt das aber nach zwei Jahren Corona-Zwangspause aber niemanden. Lediglich 40 Teams haben sich im Kreis Ost dazu entschieden, um den offiziellen Hallentitel zu bespielen. Im Kreis West sind es noch einmal deutlich weniger. Den Anfang macht morgen der Kreis Ost mit den Vorrundenturnieren in Vilshofen und Pocking. Die Spielzeit beträgt 12 Minuten. Nur die acht Vorrunden-Gruppensieger erreichen die Endrunde des Kreises Niederbayern Ost am 17. Dezember in Salzweg. Dort qualifizieren sich die vier Halbfinalisten für die "Niederbayerische" am 14. Januar in Dingolfing (Höll-Ost).