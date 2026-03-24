Nach 18 Pleiten: Dieses Team feiert ersten Saisonsieg 

Kaum zu halten waren die blau gekleideten Mainzerinnen in Bitburg. – Foto: Pascal Weber

„Wir haben den Ball gut laufen lassen und uns einige Chancen erarbeitet“, resümierte Trainer Dusko Radic, der sich jedoch im letzten Drittel noch mehr Selbstvertrauen gewünscht hätte. „Nichtsdestotrotz“, so Radic weiter, „haben die Mädels ein gutes Spiel gemacht“. Dass es am Ende trotz zwischenzeitlicher Drei-Tore-Führung noch einmal eng wurde, spiegelt den Spielverlauf nicht unbedingt wider. Vielmehr legen die Gegner momentan eine „extrem hohe“ Effizienz an den Tag, so Radic. „Wenn es am Ende 5:0 für uns steht, beschwert sich niemand. Aber genau solche Spiele muss man eben auch gewinnen.“

Zwar geriet das durch einige U17-Spieler und Torhüter Ben Schmitt (Herren-Regionalligakader) unterstützte Team durch einen Abspielfehler nach elf Minuten in Rückstand, zeigte dann jedoch eine starke Reaktion. „Wir haben uns den Gegner nach und nach zurechtgelegt. Die zweite Halbzeit war noch klarer“, so Trainer Christian Esch. Durch viele Tiefenläufe erspielten sich die Trierer zahlreiche Chancen. Bei noch größerer Konsequenz hätte das Ergebnis am Ende noch deutlicher ausfallen können. „Das war eine gute Mannschaftsleistung“, lobte der Trainer.

SVE: Ben Schmitt - Louis Hermann, Tom Holstein (80. Mahdi Dheyaa), Serhii Simshah, Nazar Ilienko (62. Lias Weiland), Nevio Marasa, Justus Molner (84. Johannes Jantunen), Dorian Kisoka, Julian Wingerath, Ryan Douglas-Lowe (80. Ben Rommelfangen), Leonard Petry /Tore: 1:0 Adrian Schneider (11.), 1:1 Louis Hermann (20.), 1:2/1:5 Ryan Douglas-Lowe (33./79.), 1:3 Tom Holstein (35.), 1:4 Justus Molner (66.), 2:5 Baki Dogan (86.), 2:6 Lias Weiland (90.)

C-Junioren-Regionalliga: SpVgg Trier – FC Speyer ⇥3:1 (2:0)

Die SpVgg Trier hat ihren ersten Saisonsieg gefeiert. Gegen Speyer setzte sich die Mannschaft von Trainer Fatih Yilmaz hochverdient mit 3:1 durch. Alexander Weirich hatte die Trierer im ersten Durchgang mit zwei Toren in Führung gebracht, ehe Aman Kurtovic in der zweiten Halbzeit per Elfmeter die Vorentscheidung besorgte. „Wir sind sehr stolz auf die Entwicklung der Mannschaft seit meiner Übernahme. Der Weg, den wir damals eingeschlagen haben und für den wir anfangs auch belächelt wurden, zahlt sich jetzt aus“, betont Yilmaz.

SpVgg: Andor Philippi - Lasse Apel, Max Bertram, Yaon Fink, Marko Projic, Alexander Weirich (56. Jona Iram), Lenny Fuchsen, Aman Kurtovic, Karim El Abdallah (42. Jasper Dakic), Denis Borongics (36. Lennox Zehren), Noahn Candelario / Tore: 1:0/2:0 Alexander Weirich (19./31.), 3:0 Aman Kurtovic (56., FE), 3:1 J. Hammann (64.)

SV Saar 05 – Eintracht Trier ⇥1:3 (0:2)

Natan Zieba stellte mit einem Doppelschlag früh auf 2:0 (2./8.). „Wir sind gut ins Spiel gekommen und waren spielbestimmend“, sagte Trainer Max Herres. Danach ließ der SVE einige Chancen liegen. Nach dem Gegentor fand Felix Vaudlet mit dem 3:1 die richtige Antwort. „Danach haben wir nichts mehr anbrennen lassen und es sauber und abgeklärt runtergespielt.“

SVE: Leo Weber - Dmytro Halushka (52. Mathis Fuchs), Agon Abdiu, Marwane Mandjekassai, Alexander Damianakis, Natan Zieba, Max Musiol, Felix Vaudlet, Luis Schmitt (62. Agit Arslan), Dylan Servais, Henri Thum (48. Noah Billen) /Tore: 0:1/0:2 Natan Zieba (2./8.), 1:2 unbekannt (36.), 1:3 Felix Vaudlet (39.)

B-Juniorinnen-Regionalliga: TuS Issel – SV Kottweiler-Schwan. 5:1 (3:0)

Nach 13 Minuten hatten Lotte Schmitt und Lea Hollmann per Doppelpack die Moselanerinnen komfortabel mit 3:0 in Führung gebracht. Das zwischenzeitliche 1:3 der Gäste konnten Sina Meeth und Schmitt umgehend beantworten. Trainerin Lea Ehlenz meinte: „Im Vergleich zum vergangenen Wochenende (0:1 in Worms. d. Red.) haben wir uns deutlich gesteigert, uns viele gute Kombinationen und Chancen erspielt und die Partie am Ende verdient für uns entschieden. Wir haben die richtige Reaktion gezeigt."

Issel: Narmin Samara - Greta Seithel, Lotte Schmitt, Lovis Klein, Zoe Lames, Mia Marzi, Freda Stemmann (65. Emma Brazaro-Cordeiro), Hanna Mendryscha, Norah Graf, Lea Hollmann (70. Stella Rünneburger), Sina Meeth (53. Lotta Kayser)

Tore: 1:0/5:1 Lotte Schmitt (4./61.), 2:0/3:0 Lea Hollmann (6./13.), 3:1 Emely Czerner (43.), 4:1 Sina Meeth (48.)

SV Hetzerath – 1. FC Saarbrücken ⇥0:7 (0:2)

„Die ersten 60 Minuten konnten wir uns gut wehren“, resümierte Hetzeraths Trainer Thomas Schäfer. Danach gab es für die Gastgeberinnen aber eine Phase von zehn Minuten, in denen sie die Gegentore zu schnell kassierten. „Mit dem Aufwand, den wir betreiben, bin ich zufrieden. Jetzt geht es darum, die Phasen immer kleiner zu gestalten“, so Schäfer.

Hetzerath: Emelie Hirschfeld (9. Elisa Thielges) - Franziska Reilich, Mila Leyendecker (78. Fida Sadat), Lana Schönhofen, Laura Hansen, Maja Walber (41. Helena Selbach), Nele Schäfer, Florentine Huwer, Lotta Mertes (78. Lea Breidbach), Lena Hahn (41. Amélie Bardy), Emma Lehnen / Tore: 0:1 Emma-Jolie Emrich (6.), 0:2 Aajayah Smith (24.), 0:3/0:4/0:5 Lea Becker (58./64./65.), 0:6 Hafida Younis (67.), 0:7 Anne Coly (77.)

FC Bitburg – Mainz 05 ⇥0:7 (0:4)

Der Tabellenführer ließ Bitburg keine Chance. Schon zur Pause war die Partie vorentschieden. Am Ende wurde es mit 0:7 deutlich.

Bitburg: Maria Steinert - Emma Schneider, Elena Schneider (41. Finja Densborn), Nora Klerf, Luisa Trappen, Addisyn Fulk, Isabella Salm (27. Carla Zimmer), Leonie Graf, Emma Antoine, Giovanna Engel (46. Emily Schramer), Louisa Schneider

Tore: 0:1 Leni Ohler (3.), 0:2 Fiona Weindorf (11.), 0:3 Noelia Garcia (14.), 0:4/0:6 Lien Berg (15./55.), 0:5 Luisa Pawelek (45.), 0:7 unbekannt (65.)