Nach 1:8-Klatsche: Young Boys Balkan wollen Wiedergutmachung

Die Young Boys Balkan müssen auch nach vier Partien in der Futsal-Bundesliga weiterhin auf den ersten Sieg warten. Im Heimspiel gegen HOT 05 Futsal kassierte der Aufsteiger aus Pfarrkirchen zuletzt eine deutliche 1:8-Pleite und steht in der Tabelle mit nur einem Punkt auf dem vorletzten Platz. Am Samstagabend (Anstoß 20.30 Uhr) gastiert das Team von Coach Almedin Ljutic beim SSV Jahn Regensburg.

"Wie erwartet stand uns ein sehr schweres Heimspiel gegen den zweifachen Deutschen Futsal-Meister aus Hohenstein-Ernstthal bevor. Unsere Jungs begannen mutig und legten gleich mit zwei hochkarätigen Torchancen los, die wir leider nicht nutzen konnten. Danach wurde der Gegner immer stärker und erzielte nach rund zehn Minuten das 0:1. Nur eine Minute später folgte nach einem Fehler, der auf diesem Niveau nicht passieren darf, das 0:2", berichtet der sportliche Leiter Helmut Berlehner.

In der zweiten Halbzeit spielten die Hausherren mutig weiter und kamen zu guten Möglichkeiten, doch der VfL zeigte seine ganze Klasse und erhöhte eiskalt auf 3:0 – in einer Phase, in der durchaus auch der Anschlusstreffer möglich gewesen wäre. Anschließend versuchten es die Young Boys mit dem Flying Goalkeeper, konnten aber nur noch durch Mirza Idrizovic einen Treffer erzielen. Am Ende schraubten die Gäste das Ergebnis auf 8:1 hoch.