Nach 17 Niederlagen hat die Villinger Reserve endlich wieder gewonnen

Der nasse Platz in der MS Technologie-Arena war vor allem zu Beginn schwer bespielbar, da sich Pfützen gebildet hatten. In der ersten Halbzeit tat sich nicht viel. Luis Dettling vergab zwei Einschusschancen für die Schwarz-Weißen, bei Calcio hatte Maximilian Kuchler mit einem Freistoß keinen Erfolg. In der zweiten Hälfte wurde das Spiel besser. Jonathan Spät traf in der 51. Minute zum 1:0. Nach einem Eckball köpfte Rigon Spahiu zum 1:1 ein. Die Schlussphase der Partie gehörte Villingen. „Belohnt euch Männer!“, rief Trainer Daniel Miletic. Yannick Spät traf aber nur die Latte des Gästegehäuses. In der 87. Minute zog dann der eingewechselte Jesse Agbozo auf und davon und markierte das 2:1. In der Nachspielzeit hielt Torwart David Elias Kercek den verdienten Sieg fest. Zuletzt hatten die Villinger am 20. Oktober 2024 gewonnen, damals bei Calcio Leinfelden-Echterdingen mit 2:0. Miletic: „Wir haben uns für die letzten Wochen belohnt und uns den Dreier verdient. Zwar hatte Leinfelden-Echterdingen mehr Ballbesitz, unsere Jungs haben es diesmal aber im Abschluss sehr gut gemacht.“