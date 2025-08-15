Nach 17 Jahren: TuS Medenbach in neuer Liga

WIESBADEN. „Was für ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte. Nach 17 langen Jahren ist es endlich wieder so weit: Der TuS Medenbach krönt eine überragende Saison mit dem Meistertitel der Kreisliga A Wiesbaden und steigt damit erstmals in der Vereinsgeschichte in die Kreisoberliga Wiesbaden auf“, schrieben die Fußballer aus dem Nordosten der Landeshauptstadt bereits am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison nach dem 2:1-Sieg beim SV Frauenstein II auf ihrer Webseite.

Nun, am zweiten Spieltag der aktuellen Spielzeit, darf auch der stolze Aufsteiger endlich in der neuen, höheren Klasse ran: Diesen Sonntag (15 Uhr) empfängt das Team um die Trainer Manuel Ulm und Dustin Schild den Vorjahreszehnten SC Gräselberg. Die Kicker vom Kallebad grüßen nach dem 7:0-Coup über TuS Nordenstadt zum Rundenstart von der Tabellenspitze.

Und eine besondere Brisanz schwebt auch über diesem Match, ist noch gut in den Köpfen drin, wie auch der Coach der Gräselberger, Nima Khanbareh weiß. Denn vor gut einem Jahr, einen Spieltag vor Beendigung der vorvergangenen Saison in der Kreisliga A, standen sich beide Clubs das letzte Mal in Medenbach gegenüber. Mit dem besseren Ende für die Platzherren, die mit 5:3 gewannen. Gräselberg stieg dann über die Relegation in die KOL auf, Medenbach musste mit Platz drei Vorlieb nehmen. „Wir hatten in der 95. Minute noch das 5:3 kassiert, mit einem Gegentor weniger hätten wir den direkten Vergleich gewonnen“, erinnert sich TuS-Coach Ulm an die denkwürdige Partie. Der Nichtaufstieg wurde zwar erst am letzten Spieltag entschieden. Wohl auch aus psychologischen Gründen beim TuS, hatte man doch noch dem Spiel hinterhergetrauert. „Das war wirklich Nervenkitzel pur“, befand auch SCG-Trainer Khanbareh.

Beide Teams haben mit namhaften Spielern aufgerüstet

Nun richten sich die Blicke beider Teams nach vorne. Die Fans dürfen sich auch aus diesem Grund freuen: Beide haben mit namhaften Spielern aufgerüstet. Die Medenbacher mit dem 40 Jahre alten Routinier Dennis Deider, der zuletzt als Spielertrainer beim Gruppenligisten SV Wallrabenstein gewirkt hatte, aber unter anderem auch beim TuS Nordenstadt, Spvgg. Eltville und der TSG Wörsdorf (zu Hessenligazeiten) aktiv war. „Er geht trotz seines Alters immer noch mit vorbildlichem Einsatz voran“, lobt ihn Coach Ulm. Die Gräselberger verstärkten sich mit gleich drei vielversprechende Akteure vom ambitionierten „Klassenkameraden“ SG Germania: Serfiraz Baris, Mahmoud Monsoor Saeed und Adnan Kizilgöz.

Ulm: "Ich erwarte besonderen Ehrgeiz"

„Es waren in der Vorbereitung gute Ansätze zu erkennen und ich erwarte im ersten Pflichtspiel nach dem Aufstieg einen besonderen Ehrgeiz“, kündigt Ulm an. „Uns ist aber bewusst, dass Gräselberg ein spielstarker Gegner ist, besonders nach dem 7:0 gegen Nordenstadt“, sagt der 32-Jährige. „Wir erwarten eine sehr schwere Aufgabe. Wir glauben aber an uns und werden immer unser Bestes geben.“ Sein Gegenüber, SVG-Übungsleiter Nima Khanbareh (34), betont: „Wir nehmen jeden Gegner sehr ernst, auch die Medenbacher Aufsteiger. Wir schauen aber hauptsächlich auf uns und müssen auch liefern.“

Weiter spielen: Freie Turnerschaft – FC Naurod (So., 13.30 Uhr), TuS Nordenstadt – SV Frauenstein, TSG Kastel 46 – FC Maroc, FV Delkenheim – Spvgg. Sonnenberg, Spvgg. Igstadt – FSV Schierstein 08, SV Hajduk – FVgg. Kastel 06 (alle So., 15 Uhr). – Spielfrei: SG Germania.