Nach 1:7-Debakel im Hinspiel: Ismaning hat mit Landsberg noch Rechnung offen

Trainer Xhevat Muriqi: „Wir werden denen das Leben nicht leicht machen.“ – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

In der Tabelle sind die Landsberger als Zweiter der gefühlte Tabellenführer, da 1860 München II nicht aufsteigen kann. Das hat sich in den vergangenen Wochen erledigt durch die Erste Mannschaft, die auch heuer nicht in die 2. Bundesliga aufsteigen wird. Landsberg hat für die Regionalliga gemeldet und mit sieben Punkten auf den Dritten Kirchanschöring einen ganz netten Vorsprung. Mit einem Sieg in Ismaning kann Landsberg schon einmal konkret durchrechnen, wann bei welcher Konstellation die große Party steigen könnte.

In der Bayernliga hat der FC Ismaning wieder die Kurve bekommen und fünf Spieltage vor Schluss mit sechs Punkten auf die Abstiegsrelegation die Rettung vor Augen. Diesen Samstag (14 Uhr) wartet im Heimspiel aber der TSV Landsberg, der schon mit einem Bein in der Regionalliga steht. Klar ist aber auch, dass die Paarung Ismaning – Landsberg immer für alle noch so wilden Dinge gut ist.

Muriqi hofft auf Überraschungs-Sieg gegen den TSV Landsberg

Bei Spielen in Landsberg ist Ismaning ein gerne gesehener Gast, weil der FCI in der jüngeren Vergangenheit mehr Abschussopfer als Gegner war. In dieser Runde setzte es ein 1:7 und von 2024 steht ein 2:8 in den bösen Statistiken. Die 1:7-Abreibung ärgert Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi noch mehr, „weil wir eine Halbzeit lang eigentlich ganz gut gespielt haben“. Da stand es aber schon 0:5. Die andere Seite der Medaille besteht aus den Heimspielen, wo die Ismaninger zuletzt dreimal gegen Landsberg gewonnen haben.

„Wir haben auch diesmal eine Chance“, sagt Trainer Muriqi. Er weiß, dass seine Mannschaft gegen die Besten der Liga gerne die besten Spiele macht. „Bei dieser Paarung setzt keiner auch nur einen Zwickel auf uns“, sagt der Ismaninger Trainer. Nach dem hochverdienten 2:1 über Gundelfingen haben die Ismaninger etwas weniger Druck und die angenehme Underdog-Situation. Die Ankündigung für Samstag lautet nach dem 1:7-Hinspiel Fußball auf Augenhöhe: „Wir werden denen das Leben nicht leicht machen.“ Mit einem Sieg wäre der Klassenerhalt dann für den FCI ganz nah.

Personell sind die Ismaninger gut aufgestellt und haben zum Ende der Englischen Woche keine verletzten oder angeschlagenen Spieler. Trainer Muriqi hat nach dem starken Auftritt am Mittwoch wenig Grund, etwas an seiner Formation zu ändern. Zu dem Sieg kommt auch, dass er in allen Mannschaftsteilen von der Bank nachlegen kann. (nb)