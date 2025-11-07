Nach 16:0-Kantersieg: BSC Acosta II will Serie fortsetzen

Trainer Uwe Stucki warnt trotz des jüngsten Kantersiegs vor Übermut: „Nach dem kräftezehrenden Spiel vom Mittwoch wollen wir mit einer guten Leistung in der oberen Tabellehälfte bleiben.“ Dabei kann der Aufsteiger wieder auf einen größeren Kader bauen. „Einige verletzte und kranke Spieler werden zurückkehren und den Kader vergrößern“, sagt Stucki.

Verzichten muss Acosta II allerdings auf Raphael Seliger: „Auf Raphael Seliger werden wir zukünftig verzichten müssen, da er sich an seinem Studienort Münster einem anderen Bezirksligisten anschließt“, erklärt Stucki.

Mit 25 Punkten aus 13 Spielen liegt der BSC Acosta II aktuell auf Rang drei und hat sich in der Spitzengruppe etabliert. Gegner Vechelde (15 Punkte) belegt Platz elf und braucht dringend Zähler, um nicht in die Abstiegszone abzurutschen. Auf dem Papier geht Acosta als Favorit ins Duell.