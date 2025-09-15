Nach 1:6-Pleite nun zum Schlusslicht

Für die B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken bietet sich etwas mehr als 48 Stunden nach der bitteren 1:6 (1:5)-Niederlage beim SC 13 Bad Neuenahr gleich die Gelegenheit zur Frustbewältigung. Das Malstatter Nachwuchsteam tritt am Dienstag um 19 Uhr auf dem Rasenplatz im Sportzentrum West (Vogelwoogstr.) gegen das Liga-Schlusslicht 1. FFC Kaiserslautern an. "Da braucht man nur auf die Tabelle schauen, die haben in zwei Spielen 38 Gegentore kassiert und kein einziges geschossen und ein Mal traten sie erst gar nicht an, das sollte eigentlich eine klare Sache werden", sagte FCS-Trainer Tobias Grimm. Das FCS-Team würde schon bei einem Sieg mit einem Tor Differenz die Spitzenreiter-Position von TuS Issel übernehmen, das bei dann jeweils neun Punkten allerdings ein Spiel weniger ausgetragen hätte.