Nach 1:6-Pleite: Botnang muss im Kracher gegen Büsnau Reaktion zeigen

Der ASV Botnang geht als Tabellenführer mit 52 Punkten in das Heimspiel gegen den TSV Jahn Büsnau, doch das 1:6 beim SV Vaihingen hat die Lage an der Spitze spürbar verschärft. Der SV Deckenpfronn ist nach Punkten gleichgezogen, weshalb Botnang gegen den Dritten aus Büsnau sofort wieder Stabilität zeigen muss. Der TSV Jahn Büsnau steht mit 49 Punkten auf Rang drei und kommt mit Rückenwind aus dem 3:0 gegen den TV Darmsheim, nachdem zuvor das 2:3 beim VfL Herrenberg geschmerzt hatte. Es ist das große Spitzenspiel dieses Spieltags: Botnang verteidigt Platz eins, Büsnau kann das Aufstiegsrennen noch enger machen.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr SV Nufringen SV Nufringen SV Vaihingen SV Vaihingen 15:00 PUSH

Der SV Nufringen empfängt den SV Vaihingen als Tabellen-13. mit 27 Punkten und steht nach dem 2:2 beim SV Bonlanden weiter unter Druck. Zuvor hatte Nufringen 0:2 gegen den ASV Botnang verloren, davor aber beim 2:1 gegen den VfL Oberjettingen wichtige Punkte geholt. Der SV Vaihingen reist als Tabellenvierter mit 45 Punkten an und kommt nach dem rauschhaften 6:1 gegen den ASV Botnang sowie dem 2:2 beim TV Darmsheim mit viel Selbstvertrauen. Das erste Duell endete 4:3 für den SV Vaihingen, auch diesmal verspricht die Ausgangslage viel Spannung zwischen Abstiegssorge und Aufbruch nach oben.

Die SpVgg Holzgerlingen empfängt den SV Bonlanden als Tabellensiebter mit 40 Punkten und hat nach dem 6:1 beim VfL Oberjettingen und dem 6:3 gegen den TSV Dagersheim offensiv ein deutliches Zeichen gesetzt. Holzgerlingen hatte zuvor zwar 1:2 gegen den SV Deckenpfronn verloren, wirkt nach den beiden torreichen Siegen aber wieder gefestigt. Der SV Bonlanden liegt mit 38 Punkten auf Rang acht und rettete zuletzt nach 0:2 noch ein 2:2 gegen den SV Nufringen, nachdem zuvor ein 5:2 gegen den VfL Oberjettingen gelungen war. Es ist ein enges Mittelfeldduell, in dem beide Mannschaften den Anschluss an die obere Tabellenhälfte festigen wollen.

Der SV Rohrau geht als Tabellenzwölfter mit 32 Punkten in das Heimspiel gegen den VfL Oberjettingen und hat sich durch das 3:2 beim TSV Dagersheim etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Zuvor hatte Rohrau 2:4 gegen den SV Deckenpfronn verloren und 2:2 gegen den TSV Musberg gespielt, blieb aber in wichtigen Momenten konkurrenzfähig. Der VfL Oberjettingen steht mit zwölf Punkten am Tabellenende und kommt aus zwei schweren Niederlagen: 1:6 gegen die SpVgg Holzgerlingen und 2:5 gegen den SV Bonlanden. Im ersten Duell gewann Oberjettingen 6:1 gegen Rohrau, doch die aktuelle Tabellensituation spricht nun klar für einen Gastgeber, der den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt machen will.

So., 17.05.2026, 13:00 Uhr TV Echterdingen Echterdingen II TSV Dagersheim Dagersheim 13:00 PUSH

Die zweite Mannschaft des TV Echterdingen steht mit 34 Punkten auf Rang elf und empfängt den TSV Dagersheim nach zwei deutlichen Rückschlägen. Auf das 0:4 gegen den TSV Musberg folgte ein 0:3 beim SV Deckenpfronn, wodurch Echterdingen II wieder stärker nach unten schauen muss. Der TSV Dagersheim liegt mit 22 Punkten auf Rang 15 und verlor zuletzt 2:3 gegen den SV Rohrau sowie 3:6 bei der SpVgg Holzgerlingen. Für Dagersheim ist es ein enorm wichtiges Spiel im Abstiegskampf, während Echterdingen II mit einem Heimsieg den Abstand nach unten deutlich vergrößern könnte.

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt 97 Cannstatt SV Deckenpfronn Deckenpfronn 15:30 PUSH

Die Spvgg 1897 Cannstatt empfängt den SV Deckenpfronn als Tabellensechster mit 40 Punkten, wobei Cannstatt noch ein Spiel weniger absolviert hat. Das jüngste Ergebnis gegen den TSV Musberg wurde nicht übermittelt, davor setzte Cannstatt beim 6:2 gegen Croatia Stuttgart und beim 3:1 gegen den TSV Jahn Büsnau starke Ausrufezeichen. Der SV Deckenpfronn reist mit 52 Punkten als Tabellenzweiter an und hat durch das 3:0 gegen die zweite Mannschaft des TV Echterdingen sowie das 4:2 beim SV Rohrau nach Punkten zu Botnang aufgeschlossen. Für Deckenpfronn ist es ein gefährliches Auswärtsspiel im Aufstiegsrennen, für Cannstatt die Gelegenheit, die Spitzengruppe noch einmal aufzurütteln.

Der VfL Herrenberg empfängt den TSV Musberg als Tabellenneunter mit 36 Punkten und kommt aus einem 2:2 bei Croatia Stuttgart. Zuvor hatte Herrenberg mit dem 3:2 gegen den TSV Jahn Büsnau ein starkes Zeichen gesetzt, musste davor aber beim 2:6 gegen den SV Vaihingen eine klare Niederlage hinnehmen. Der TSV Musberg steht mit 35 Punkten auf Rang zehn und hat noch ein Spiel weniger ausgetragen, wobei zum jüngsten Spiel gegen die Spvgg 1897 Cannstatt kein Ergebnis vorliegt. Davor hatte Musberg 4:0 bei der zweiten Mannschaft des TV Echterdingen gewonnen und 2:2 gegen den SV Rohrau gespielt, weshalb dieses Duell im Tabellenmittelfeld sehr offen wirkt.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr TV Darmsheim TV Darmsheim Croatia Stuttgart Croatia Stgt 15:00 PUSH