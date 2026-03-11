Nach 16 Jahren Fortuna: Arlind Morina geht von Bord Rund 600 Spiele hat der Flügelflitzer für die Regensburger bestritten – weitere werden ab Sommer nicht mehr dazukommen von Florian Würthele · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Arlind Morina (Mitte) nimmt es auch gerne mal mit zwei Gegenspielern auf. – Foto: Florian Würthele

Exakte Angaben liegen nicht vor. Es dürften aber um die 600 Fußballspiele sein, in denen Arlind Morina für den SV Fortuna Regensburg auf dem Platz stand. Davon 316 Spiele in der Landesliga und bisher 74 in der Bayernliga. Über 150 Mal trug er sich in die Torschützenliste ein und steuerte ähnlich viele Torvorlagen bei. Seit der Saison 2010/11 trägt der inzwischen 34-jährige Flügelspieler durchgehend das grünweiße Trikot der Fortuna. Gemeinsam feierte man Aufstiege in die Landesliga (2012) und schließlich in die Bayernliga (2023). Ein Vereinswechsel kam für Morina in all der Zeit nie in Frage. Bemerkenswert – gerade im heutigen schnelllebigen Fußballgeschäft. Bald ist es aber so weit. Am Ende dieser Saison wird sich „Lindi“ Morina von „seiner“ Fortuna verabschieden und sich zum Ende seiner aktiven Karriere nochmal neu orientieren.

„Nach 16 Jahren bei Fortuna Regensburg fällt mir dieser Schritt unglaublich schwer. Dieser Verein war über eine sehr lange Zeit ein zentraler Teil meines Lebens. Wenn ich zurückblicke, überwiegt vor allem ein Gefühl: Riesiger Stolz und Dankbarkeit für all das, was wir gemeinsam erlebt und erreicht haben“, drückt Morina im Gespräch mit FuPa seine Gefühle ob des bevorstehenden Abschieds aus. Und weiter: „Die zwei Aufstiege – erst in die Landesliga und später in die Bayernliga – gehören sicher zu den größten Erfolgen dieser Zeit. Aber mindestens genauso prägend waren die vielen intensiven Relegationsspiele, die Emotionen, die Höhen und Tiefen und die besondere Gemeinschaft innerhalb der Mannschaft.“ Der Verein habe sich in all den Jahren „enorm entwickelt“, vieles habe sich zum Positiven verändert. „Umso dankbarer bin ich, dass ich diesen Weg über so viele Jahre mitgehen und ein Teil dieser Entwicklung sein durfte.“



Ein Spiel, ein Moment werde für den quirligen Flügelflitzer jedoch „immer herausstechen: der Klassenerhalt in unserer ersten Bayernliga-Saison. Im entscheidenden Spiel lagen wir gegen Wasserburg zur 50. Minute bereits mit vier Toren zurück und waren eigentlich schon abgestiegen. Ich wurde kurz darauf eingewechselt – und wir haben tatsächlich noch einmal alles gedreht. In der 97. Minute fiel das vierte Tor und wir haben den Klassenerhalt geschafft. Diese Emotionen werde ich nie vergessen“, berichtet Morina, wenn er an die irre Aufholjagd vor knapp zwei Jahren zurückdenkt.









Das Relegations-Rückspiel 2024 gegen Wasserburg bleibt für Arlind Morina unvergessen. – Foto: Florian Würthele





Für Arlind Morinas Weggang vom SV Fortuna am Saisonende gibt es natürlich gute Gründe. Diese skizziert der 34-jährige Familienvater wie folgt: „Meine Entscheidung, den Verein zu verlassen, hat vor allem persönliche Gründe. Seit 2024 bin ich Vater geworden und möchte den zeitlichen Aufwand, den die Bayernliga mit sich bringt, künftig etwas reduzieren. Außerdem habe ich mit 34 Jahren ein Alter erreicht, in dem ich zum Ende meiner Laufbahn noch einmal etwas Neues erleben möchte, solange ich körperlich noch im Saft bin. Bei Fortuna Regensburg herrscht ein extrem hoher Konkurrenzkampf, dem ich mich immer gerne gestellt habe. Durch familiäre Verpflichtungen musste ich aber auch immer wieder einmal passen, was natürlich Auswirkungen auf meine Einsatzzeiten hatte.“ Eine Entscheidung, wie es im Sommer fußballerisch weitergeht, hat er bereits getroffen.









Abschließend sagt Arlind Morina noch: „Am Ende bleibt vor allem eines: große Dankbarkeit. Ich möchte mich bei allen Verantwortlichen, Trainern, Mitspielern und natürlich bei den Fans von Herzen bedanken. Diese Entscheidung ist mir wirklich brutal schwergefallen.“ In seinen letzten Wochen an der Isarstraße werde er nochmal Vollgas geben, wie er verspricht: „Für die aktuelle Saison haben wir noch ein klares Ziel vor Augen. Bis zum letzten Spiel werde ich alles geben, damit wir dieses Ziel erreichen – und hoffe, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, diese besondere gemeinsame Zeit mit einem weiteren Erfolg abzuschließen.“



Im Lager des Regensburger Bayernligisten bedauert man den baldigen Abschied seinen dienstältesten Spielers, welcher die Fans über viele Jahre mit seinem Tempodribblings, aber auch seiner herzlichen Art begeistert hat. Ein Jahr später als Arlind, 2011, kam dessen Bruder Arber Morina zur Fortuna. Hunderte Male standen sie fortan gemeinsam auf dem Platz. Mittlerweile ist Arber Cheftrainer der Mannschaft. „Lindi hat für den SV Fortuna Regensburg immer alles gegeben – auf, aber auch außerhalb des Platzes. Er war immer loyal, hat sich für die Belange des Vereins eingesetzt und den Verein unterstützt, wo es nur ging. In der jüngeren Vergangenheit war er die prägende Figur des Vereins. Die sportlichen Erfolge und Aufstiege der letzten 15 Jahre sind alle mit ihm verbunden. Als langjähriger Leistungsträger hat unter anderem er das alles möglich gemacht. Deshalb ist Lindi ein Spieler, den Fortuna nie vergessen wird“, kann Arber Morina die Dienste seines jüngeren Bruders für den SVF nicht hoch genug anerkennen.



Von Seiten des Vereins heißt es: „Es ist nicht hoch genug zu würdigen und kaum in Worte zu fassen, was Lindi Morina in den vergangenen 16 Jahren für den SV Fortuna Regensburg geleistet hat. Auch abseits des Fußballplatzes engagierte er sich wie kaum ein anderer für das Wohl des Vereins. Gepaart mit seinem sportlichen Schaffen, seinem Ehrgeiz und seiner tiefen Menschlichkeit über viele Jahre hinweg, war Lindi maßgeblich daran beteiligt, dass die erste Fußballmannschaft dort steht, wo sie jetzt steht. Die Tür wird für Lindi Morina beim SV Fortuna immer offen stehen.“