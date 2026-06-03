Nach 16 Jahren: FC Mittenwald peilt Rückkehr in die Kreisklasse an

Wieder bei Kräften: Die Mittenwalder können wohl auf Felix Maurus (r.) bauen. – Foto: Andreas Kögl

Die Krux an der Sache: Das Duell ist auch ein Sprung in neue Gefilde. „Ich habe noch nie eine Relegation gespielt. Solch eine Entscheidung in Hin- und Rückspiel fühlt sich schon ein wenig wie Champions League auf unterem Niveau an.“ Da kann ein Team schnell Gefahr laufen, unter dem Druck zu verkrampfen. Zumal sich den Mittenwaldern eine riesige Chance auftut. Das letzte Mal spielte der Club in der Saison 2009/10 in der Kreisklasse. Zuvor von 2006 bis 2008 – damals duellierte er sich noch mit dem TSV Murnau.

Saisonende. Zeit, die Füße hochzulegen und in den Pfingstferien zu verreisen. Viele Fußballer im Landkreis sehnten sich nach einer kräftezehrenden Spielzeit danach. Auch Maximilian Tauwald gönnte sich ein paar Tage Auszeit am Bodensee. Aber ans Herunterfahren denkt er kein bisschen. Für ihn und seine Mittenwalder geht es jetzt erst los. An diesem Donnerstag (15 Uhr) kann der FCM bei der SG Hungerbach den ersten Schritt in Richtung Kreisklasse machen. Der Spielertrainer sagt vor der Relegation: „Wer jetzt nicht sagt, das Ding wollen wir auf unsere Seite ziehen, ist fehl am Platz.“ Die Isartaler möchten sich für eine grandiose Spielzeit belohnen. „Die Motivation ist auf dem obersten Level.“

FC Mittenwald sieht die SG Hungerbach als Favorit

Seitdem haben die beiden Vereine zwei komplett unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Und auch für den jetzigen Gegner, die Spielgemeinschaft aus Huglfing und Oberhausen, ging es lange nur nach oben. Zweimal hintereinander stieg sie auf, doch dann folgte der Einbruch. In der vergangenen Saison stieg die Mannschaft in die Kreisklasse ab, nun droht der nächste Absturz. Erst am letzten Spieltag rettete sich das Team von Coach Gerhard Bertl in die Relegation.

Dennoch schiebt Tauwald die Favoritenrolle der Spielgemeinschaft zu. Aber: „Sie ist die einzige Mannschaft, die etwas zu verlieren hat. Wir können nur gewinnen.“ Deshalb rechnet der FCM mit einem Duell auf Augenhöhe. Die Mittenwalder haben gerade erst den Meister, die Reserve des 1. FC, mit 6:0 vom Platz geschossen und damit seit acht Partien nicht mehr verloren. Auch der Kader ist proppevoll: Felix Maurus dürfte nach seiner Verletzung vor zwei Wochen wieder mit dabei sein. Tauwald ist sich sicher: „Die zwei Begegnungen werden eine reine Willenssache.“