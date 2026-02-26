Nach 1:5 nun zu TuS Koblenz

Nach zwei Hauptrundenspielen und zwei Niederlagen steht das U17-NLZ-Nachwuchsligateam des 1. FC Saarbrücken in der Liga B, Gruppe D auf dem letzten Platz. Marc Gross, der den erkrankten Trainer Sven Borgard vertrat, sagte zum kommenden Spiel: "Wir wissen das Freiburg-Ergebnis einzuschätzen, wir hatten erhebliche Personalprobleme und mussten auf U15-Spieler zurückgreifen. So hatten wir gegen das Spitzenteam der Liga keine Chance. Nun hat es sich personell etwas gebessert, der gegen Freiburg gesperrte Andris Abel kommt zurück und wir hoffen, dass bis zum Spiel einige erkrankte wieder dabei sind. Wir kennen Koblenz, ich hab ja auch schon als Trainer gegen sie gespielt, es ist immer schwer, weil sie gegen uns besonders motiviert sind. Wir wissen aber noch nicht, ob das Spiel auf dem vorgesehenen Platz ist, weil das ein Naturrasen ist", sagte Gross am Donnerstag. Die Begegnung soll auf dem Rasenplatz im Koblenzer Stadtteil Kesselheim (Kurfürst-Schönborn-Str.) ausgetragen werden. Eine kurzfristige Verlegung auf einen Kunstrasenplatz ist möglich.