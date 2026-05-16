Nach 1:5-Klatsche im Hinspiel – Schwaig will endlich die Revanche

Fußball - Herren - Bayernliga Sued - Saison 2025/2026 - 32. Spieltag - 30.04.2026 - FC Schwaig - SV Erlbach – Foto: Marc Marasescu

Abteilungsleiter Wolfgang Lang hat angekündigt: „Nach dem Spiel werden wir, primär für die Mannschaft und ihre Mädels, den Staff, alle, die für den Fußballbetrieb mitangepackt haben, einige Sponsoren und den Vorstand die Saison im gemütlichen Rahmen ausklingen lassen.“ Zudem lädt Lang die Fans ein, „ein Bierchen mit uns zu trinken“.

Mit dem FC SF Schwaig schließt der höchstklassig angesiedelte Landkreisverein an diesem Samstag seine Premieren-Saison in der Bayernliga Süd ab. Gast in der NGL-Arena ist um 14 Uhr der SV Kirchanschöring.

Donbeck will "die schlechteste Saisonleistung" vergessen machen

Den Gästen aus dem Landkreis Traunstein ist in ihrer nunmehr zehnten Saison in der fünfthöchsten Liga als Tabellendrittem die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur Regionalliga sicher, da die Zweite der Münchner Löwen aufgrund der Regularien erneut in eine Liga direkt unterhalb der Profis nicht aufsteigen kann. Dass die „Anschöringer“ vorzeitig ins Ziel kamen, verdanken sie auch den Sportfreunden, die zuletzt die einzigen „Aufstiegswilligen“ Pipinsried und Erlbach besiegten. Und jetzt ist auch der möglicherweise angehende Regionalligist an der Reihe.

„Das interessiert mich jetzt weniger, mir geht es einzig und allein um die Leistung meiner Mannschaft, und wir spielen immer nur für uns selbst“, bleibt sich Trainer „Wiggerl“ Donbeck treu. Am Freitag stand das dritte Training der Woche an: „Und die Mannschaft hat in den vorherigen Einheiten wieder brutal gut trainiert. Aufgestellt wird nach Leistung.“ Was Donbeck nicht vergessen hat, ist die 1:5-Abreibung vom Hinspiel, „denn das war unsere schlechteste Saisonleistung“.

Er gibt zu: „Der Stachel sitzt schon noch tief, da haben wir noch was gutzumachen. Wir wissen aber auch, dass wir es mit einer absoluten Topmannschaft zu tun bekommen.“ Donbeck spricht für alle im Club: „Wir freuen uns auf ein Topspiel vor hoffentlich wieder toller Kulisse.“ Der Kader ist bis auf den langzeitverletzten Nerman Mackic komplett, nachdem Noah Brill nach Verletzungspause und Iohannes Empl nach verbüßter Rot-Sperre zurück sind.