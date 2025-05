Nach 1:5-Klatsche: Demirtas nicht mehr Ziegetsdorf-Coach

Vor den letzten zwei Spieltagen der Saison kommt es am Regensburger Autobahnkreuz zu einem Trainerwechsel. Mustafa Demirtas führt nicht länger Regie bei der SpVgg Ziegetsdorf, er hat den Verantwortlichen am Mittwoch seinen sofortigen Rücktritt verkündet. Mit ausschlaggebend war sicherlich die 1:5-Heimklatsche gegen den TSV Wörth am vergangenen Wochenende. Es war ein empfindlicher Rückschlag im Abstiegskampf, denn die Regensburger sind in der Kreisliga 1 nur noch zwei Punkte von der Abstiegszone entfernt. Bis zum Saisonende übernimmt der bisherige Co-Spielertrainer Sven Baumgärtner die Verantwortung.

„Wir haben uns im beiderseitigen Einvernehmen getrennt. Mustafa war der Meinung, dass die Mannschaft vielleicht einen Ruck und einen neuen Impuls braucht, um den Klassenerhalt zu schaffen. Wir möchten uns bei ihm für die geleistete Arbeit bedanken und wünschen ihm alles Gute“, erklärt Ziegetsdorfs Fußball-Abteilungsleiter Dieter Kaps auf Nachfrage.



Der Nittenauer Mustafa Demirtas hatte die Mannschaft im Spätherbst 2023 inmitten einer schwierigen Phase übernommen. Unter seiner Regie brachte man zwar mehr Konstanz in die Leistungen, der Abstieg aus der Bezirksliga war letztlich aber unvermeidbar. In der laufenden Kreisliga-Saison hat die SpVgg aus 24 Spielen 21 Punkte geholt und kämpft erneut gegen den Abstieg. Zuletzt ist man auf Platz 12 abgerutscht. Das wäre eigentlich ein Relegations-Platz, doch wegen des Rückzugs des SV Sulzbach in die A-Klasse würde er zum direkten Klassenerhalt reichen. Mit einem Sieg im kommenden Auswärtsspiel gegen den Rang-13. SV Türk Genclik Regensburg (19) könnte Ziegetsdorf den Klassenerhalt eintüten.



„Das wird ein entscheidendes Spiel“, sagt Kaps, der optimistisch gestimmt ist, dass es mit dem Ligaerhalt klappt. „Die Klasse dafür hätten wir, nur müssen wir endlich unser Potenzial konstant abrufen. Gegen starke Gegner haben wir stets gut ausgesehen und oft Punkte geholt. Gegen die sogenannten 'Kleinen' konnten wir hingegen kaum punkten.“ Am letzten Spieltag kommt noch Mittelfeld-Team SV Donaustauf an den Ziegetsberg.



Bei der Suche nach einem passenden Nachfolger für B-Lizenzinhaber Demirtas wird es keinen Schnellschuss geben. „Erst einmal ist der Klassenerhalt wichtig. Wir sind auf der Suche, müssen aktuell die Gespräche aber zweigleisig führen – sowohl für die Kreisliga als auch für den Fall des Abstiegs“, so der Spartenleiter. Den Abstieg in die Kreisklasse will die SpVgg Ziegetsdorf unbedingt verhindern, notfalls über die Relegation.