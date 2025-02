Nach 15 Jahren: Ära endet beim Bezirksligisten im Sommer 2026

Nach über 15 Jahren an der Seitenlinie wird Dinko Radojevic den Posten als Cheftrainer des SV Ebersbach im Sommer 2026 abgeben. Der 46-Jährige, der den Verein seit 2010 trainiert, bleibt dem Klub jedoch als Sportlicher Leiter erhalten. Sein Nachfolger steht bereits fest: Johannes Scherr, derzeitiger U19-Trainer des SV Ebersbach, wird das Amt zur Saison 2026/27 übernehmen.

Dinko Radojevic: Ein Trainer, der den Verein geprägt hat

Kaum ein Coach hat den SV Ebersbach so nachhaltig geprägt wie Dinko Radojevic. Seit seiner Amtsübernahme im Jahr 2010 führte er den Verein durch Höhen und Tiefen. Sein erstes großes Highlight war der sensationelle Klassenerhalt in der Saison 2010/11, gefolgt von der Relegation zur Verbandsliga im Jahr darauf. Der größte Erfolg folgte 2022/23 mit dem Gewinn des Bezirkspokals, einem der größten Titel in der Vereinsgeschichte.