Nach 15 Jahren: Adler Effeld ist zurück im Heinsberger Oberhaus Remis gegen Schwanenberg reicht zum Titel – Trainer Jörg Winkens setzt auf mannschaftliche Einheit. von Andreas Santner · Heute, 09:33 Uhr · 0 Leser

Zurück in der Kreisliga A: Adler Effeld sichert sich vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisliga B1. – Foto: Eric Hermanns

Der Adler landet wieder im Oberhaus. Nach anderthalb Jahrzehnten Abstinenz hat sich Adler Effeld am vergangenen Sonntag vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisliga B1 gesichert. In einem nervenaufreibenden Duell gegen Schwarz-Weiß Schwanenberg reichte ein Punkt, um den lang ersehnten Aufstieg in die Kreisliga A perfekt zu machen. Es ist die Krönung einer Spielzeit, in der die Adler die Konkurrenz fast nach Belieben dominierten.

Ein 3:3-Remis gegen Schwanenberg war am Ende das fehlende Puzzleteil für die große Sause. Mit nun 19 Siegen, sechs Unentschieden und lediglich einer einzigen Saisonniederlage ist den Effeldern der Spitzenplatz vor dem SV Klinkum und Germania Kückhoven nicht mehr zu nehmen. Die Statistiken der laufenden Saison unterstreichen die Dominanz: 91 erzielte Treffer und nur 26 Gegentore bedeuten jeweils den absoluten Bestwert der Liga. Auffällig ist dabei vor allem die Ausgeglichenheit im Kader. Zwar findet sich unter den Top-5 der ligaweiten Torschützenliste kein Akteur der Adler, doch genau hier liegt die Stärke der Truppe von Trainer Jörg Winkens. Leon Schüren führt die mannschaftsinterne Liste mit 18 Treffern an, doch gefährlich war der Meister in dieser Saison von fast jeder Position aus.

Winkens: „Kader war sehr knapp besetzt“ Dass die Saison in einer derartigen Dominanz enden würde, damit hatte Trainer-Urgestein Jörg Winkens zu Beginn nicht gerechnet. Der 57-Jährige, der zur Saison 2023/24 die erste Mannschaft übernahm, blickt auf die schwierigen Startbedingungen zurück: „Die Dominanz war keineswegs vorherzusehen! Zum einen wussten wir um die Spielstärke einiger Mannschaften der B1, zumal auch zwei A-Liga-Absteiger zugeordnet waren, und zum anderen kann bei Zweitvertretungen eines Landes- und Bezirksligisten nie sicher eingeordnet werden, inwieweit diese situativ ‚von oben‘ verstärkt werden. Darüber hinaus hatten wir zwei Abgänge zu verzeichnen, ohne Zugänge generieren zu können. Unser Kader war somit zu Beginn der Saison insgesamt sehr knapp besetzt.“ Den Erfolg macht der erfahrene Coach vor allem an der Entwicklung des Kollektivs fest. Während andere Teams auf Individualisten setzten, formte Winkens eine Einheit. Er erklärt den Aufstieg so: „Es lag an der mannschaftlicher Geschlossenheit, einer guten Weiterentwicklung des gesamten Kaders und einem gut funktionierenden Trainerteam. Es ist gelungen, die Stärken einzelner Spieler weiterzuentwickeln und somit das Kollektiv insgesamt zu verbessern. Im Trainerteam haben wir zudem auch gut harmoniert und uns prima ergänzt. Darüber konnten neue Impulse gesetzt werden – auch durch Umstellungen innerhalb des Teams. Des Weiteren konnten Spieler der zweiten Mannschaft mit Fortdauer der Saison gut integriert werden und den Kader letztendlich in der Breite prima verstärken. All dies sind Faktoren, die uns Schritt für Schritt im Ergebnis zu einer herausragenden Saison geführt haben.“