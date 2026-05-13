Nach 14 Spielzeiten Kreisklasse: Baierbach stürmt in die Kreisliga Erstmals in der Vereinsgeschichte: TSV 68 Baierbach beendet 14 Jahre Kreisklasse +++ Marc Holweck schlägt im ersten Jahr voll ein +++ "Bollwerk" und "Kollektiv" als Erfolgsfaktoren von Marco Baumgartner · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Endlich!: Der TSV 68 Baierbach konnte im Derby gegen Vilsern die Meisterschaft in der Kreisklasse Landshut feiern. – Foto: TSV 68 Baierbach

Es sind Bilder, die man in Baierbach so schnell nicht vergessen wird. Als Schiedsrichter Willi Hagenburger am Samstagnachmittag die Partie gegen den TSV Vilslern abpfiff, brachen alle Dämme. 350 Zuschauer verwandelten den Sportplatz in ein Tollhaus. Mit einem souveränen 4:1-Erfolg krönte sich der TSV 68 Baierbach vorzeitig zum Meister der Kreisklasse Landshut. Nach 14 Spielzeiten in dieser Liga ist der Bann gebrochen: Der TSV steigt zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Kreisliga auf.

Vom Dauerbrenner zum Champion Für Felix Huber, den Sportlichen Leiter des TSV, ist dieser Triumph das Ergebnis harter, jahrelanger Arbeit. "Nach vielen Jahren in der Kreisklasse und einigen verpassten Chancen ist der erstmalige Aufstieg in die Kreisliga natürlich ein riesiger Erfolg für den gesamten Verein", zeigt sich Huber sichtlich bewegt. Besonders stolz mache ihn die Art und Weise: "Umso schöner ist es jetzt, dass wir es aus eigener Kraft geschafft haben und uns für die kontinuierliche Arbeit der letzten Jahre belohnen konnten."

Der sportliche Leiter Felix Huber beschreibt die Mannschaft als Kollektiv und Hauptgrund für den Erfolg diese Saison. – Foto: Thomas Martner

Dass es in dieser Saison endlich klappte, hat auch viel mit einem Namen zu tun: Marc Holweck. Der neue Übungsleiter übernahm im Sommer das Zepter und lieferte prompt das Meisterstück ab. "Mit Marc Holweck haben wir vor der Saison einen neuen Impuls gesetzt, der der Mannschaft sehr gut getan hat. Er hat es geschafft, eine klare Struktur reinzubringen, den Teamgeist weiterzuentwickeln und die Mannschaft sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend mitzunehmen", lobt Huber den Coach. Doch bei aller Freude über den Holweck-Effekt vergisst Huber die Vergangenheit nicht: "Ich möchte mich aber auch hier bei den Trainern der letzten Jahre bedanken. Sie haben hervorragende Arbeit geleistet und damit den Grundstein gelegt." Defensiv-Bollwerk und Offensiv-Power im Derby Das Spiel gegen Vilslern war ein Spiegelbild der gesamten Saison. Vorne wirbelte Benedikt Daxauer, der mit zwei frühen Toren (10., 22.) den Weg ebnete, während hinten die Null lange stand. "Natürlich haben Spieler wie Benedikt Daxauer mit ihren Toren enorm zum Erfolg beigetragen und gerade im Derby wieder ihre Qualität gezeigt", so Huber. Doch die Basis für die 59 Punkte aus 25 Spielen legte die Defensive. Mit nur 26 Gegentoren stellt Baierbach die zweitbeste Abwehr der Liga. Huber betont: "Unsere Defensive um unseren Kapitän Ludwig Baumann, Robert Scheller und unserem Torhüter Jonas Neumaier ist zu einem richtigen Bollwerk geworden."