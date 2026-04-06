Nach 1:3-Rückstand: Emmering dreht das Spiel gegen Mehring in Minute 93

Emmeringer Suchspiel an Ostern: Wer findet den Siegtorschützen Marinus Riedl in diesem grün-weißen Jubelhaufen? – Foto: SRO

Der TSV Emmering feiert einen 4:3-Sieg gegen den SV Mehring. Marinus Riedl erzielte den Siegtreffer in der Nachspielzeit per Pressball.

Von einer österlichen Wiederauferstehung des TSV Emmering ist es angesichts des vorletzten Tabellenplatzes noch zu früh, ein Lebenszeichen war es aber sehr wohl. Im Heimspiel gegen den SV Mehring feierte die Mannschaft von Trainer Elvis Nurikic am Karsamstag nach 0:2- und 1:3-Rückstand einen 4:3-Erfolg, der den Stein vor der Höhle ein wenig zur Seite wälzte.

Heute hatten wir Gott sei Dank das Glück, dass wir in der 93. Minute den Pressball ins gegnerische Tor gedrückt haben. Das war das 4:3 für uns“, zeigte sich Nurikic sichtbar erlöst. Der Dank des Trainers galt aber nicht nur höheren Mächten, sondern auch Marinus Riedl, denn er war es, der den Mehringer Rettungsversuch in der Nachspielzeit ins Tor geblockt hatte.

„Wir wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen. Das hat man bereits beim Aufwärmen gesehen“, so Nurikic. Die im Vorfeld aufgebaute Motivation schien jedoch bereits nach 17 Minuten nur noch ein Trümmerhaufen zu sein, denn Mehring führte nach zwei Abwehrfehlern mit 2:0. Nach einem Missverständnis zwischen Torhüter und Innenverteidiger schoss Jonathan Hügel den Ball ins verwaiste Tor (7.). Beim zweiten Gegentreffer war die Emmeringer Abwehr zu weit aufgerückt und Florian Beer musste einen Querpass aus kurzer Distanz nur noch einschieben (17.).

Als Georg Hanslmayer nach einem Freistoß per Kopf den Anschluss markierte (29.), keimte wieder Hoffnung auf, die jedoch vor der Pause im Keim erstickt wurde. Nach einem kapitalen Fehlpass eines Innenverteidigers direkt in den Lauf des Gästeangreifers Alexander Petrovic dankte dieser mit dem 3:1 (43.). „Dieser Gegentreffer ist ein Sinnbild für die ganze Saison“, so Nurikic fassungslos.

Dass Emmering trotz all dieser Nackenschläge die Partie drehen konnte, zeigt, dass die Mannschaft intakt ist. „In der Kabine hat in der Halbzeit der Baum gebrannt“, gab der Trainer Einblick in seine Pausenansprache. Dieses Feuer beflügelte Marinus Riedl, der in der 48. Minute den erneuten Anschlusstreffer erzielte.

Dieses Mal kippte die Begegnung jedoch, denn der eingewechselte Stefan Kuklok glich nach einer Ecke zum 3:3 aus (67.). Für ein umkämpftes Abstiegsduell konnte es kaum ein anderes Ende geben, als dass ein Pressschlag die Entscheidung herbeiführt. Durch Riedls 4:3 in der letzten Aktion des Spiels überreichte Emmering nun dem SV Mehring die rote Laterne.