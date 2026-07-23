Nach 13 Jahren: TSV Allershausen feiert Comeback in der Bezirksliga – Fünf Spieler fehlen Bezirksliga Nord von Moritz Stalter · Heute, 16:24 Uhr · 0 Leser

Auf ihn muss Coach Stiller verzichten: Allershausens Simon Hilmer (l.) sitzt eine Rotsperre aus der Vorsaison ab. – Foto: Michalek

Aufsteiger Allershausen startet am Freitag gegen Palzing in die Bezirksliga Nord. Verletzungen und eine Rotsperre schwächen den Kader zum Derby allerdings.

Das ist nicht nur für die Fans ein wahres Schmankerl zum Saisonauftakt: Das Landkreisderby zwischen dem TSV Allershausen und dem SVA Palzing am Freitag (18.30 Uhr) ist auch für beide Vereine ein ganz besonderes Match. Für Allershausen, weil der Aufsteiger nach 13 Jahren sein Comeback in der Bezirksliga Nord gibt. Und für die Palzinger, weil sie Teil dieses Fußballabends sein dürfen. „Ich finde es schön, dass sich Allershausen das Spiel gegen uns gewünscht hat. Sie hätten sich auch den SE Freising aussuchen können. Wir empfinden das als große Wertschätzung“, betont SVA-Trainer Enes Mehmedovic, der sich noch gut an die zurückliegenden Duelle mit dem TSV erinnert: „Das ist eine gute Mannschaft“, sagt er. „Wir haben uns schon in der Kreisliga gegen sie schwergetan. Ich rechne auch dieses Mal mit einem spannenden Spiel.“ In der Saison 2024/25 trafen beide Mannschaften letztmals in einem Punktspiel aufeinander. Damals gewann Allershausen zunächst auswärts mit 4:1, das Rückspiel endete torlos. In der Tabelle jedoch hatte Palzing schlussendlich die Nase vorne, wurde Zweiter und stieg auf. Der TSV belegte Platz vier, holte ein Jahr später aber die Kreisliga-Meisterschaft – und folgte damit den Palzingern. Nun treffen sich beide Teams als Bezirksligisten wieder. Auch die Allershausener freuen sich auf das Duell. „Wir wollen die Aufstiegseuphorie mitnehmen und versuchen, Palzing zu Hause Paroli zu bieten. Derby, Volksfest-Wochenende – was gibt es Schöneres?“, fragt Michael Stiller. Der Meistercoach geht in seine achte Saison beim TSV. Er führte den Verein in dieser Zeit von der Kreisklasse in die Bezirksliga – und er weiß, wie die neue Spielklasse funktioniert. Denn für den FC Eitting und den SV Sulzemoos stand er insgesamt neun Spielzeiten in der Bezirksliga Nord als Coach in der Verantwortung. Der Erfolg gibt ihm recht: In dieser Zeit belegte er achtmal mit seinen Vereinen einen einstelligen Tabellenplatz. Auf Stillers Erfahrung baut der TSV Allershausen in seiner Comeback-Saison.

Auch er verpasst das Auftaktderby: Palzings Fabian Radlmaier (l.) laboriert an einer Verletzung aus der Relegation. – Foto: Christian Riedel