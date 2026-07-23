Nach 13 Jahren: TSV Allershausen feiert Comeback in der Bezirksliga – Fünf Spieler fehlen

Das ist nicht nur für die Fans ein wahres Schmankerl zum Saisonauftakt: Das Landkreisderby zwischen dem TSV Allershausen und dem SVA Palzing am Freitag (18.30 Uhr) ist auch für beide Vereine ein ganz besonderes Match. Für Allershausen, weil der Aufsteiger nach 13 Jahren sein Comeback in der Bezirksliga Nord gibt. Und für die Palzinger, weil sie Teil dieses Fußballabends sein dürfen.
„Ich finde es schön, dass sich Allershausen das Spiel gegen uns gewünscht hat. Sie hätten sich auch den SE Freising aussuchen können. Wir empfinden das als große Wertschätzung“, betont SVA-Trainer Enes Mehmedovic, der sich noch gut an die zurückliegenden Duelle mit dem TSV erinnert: „Das ist eine gute Mannschaft“, sagt er. „Wir haben uns schon in der Kreisliga gegen sie schwergetan. Ich rechne auch dieses Mal mit einem spannenden Spiel.“
In der Saison 2024/25 trafen beide Mannschaften letztmals in einem Punktspiel aufeinander. Damals gewann Allershausen zunächst auswärts mit 4:1, das Rückspiel endete torlos. In der Tabelle jedoch hatte Palzing schlussendlich die Nase vorne, wurde Zweiter und stieg auf. Der TSV belegte Platz vier, holte ein Jahr später aber die Kreisliga-Meisterschaft – und folgte damit den Palzingern. Nun treffen sich beide Teams als Bezirksligisten wieder.
Auch die Allershausener freuen sich auf das Duell. „Wir wollen die Aufstiegseuphorie mitnehmen und versuchen, Palzing zu Hause Paroli zu bieten. Derby, Volksfest-Wochenende – was gibt es Schöneres?“, fragt Michael Stiller. Der Meistercoach geht in seine achte Saison beim TSV. Er führte den Verein in dieser Zeit von der Kreisklasse in die Bezirksliga – und er weiß, wie die neue Spielklasse funktioniert. Denn für den FC Eitting und den SV Sulzemoos stand er insgesamt neun Spielzeiten in der Bezirksliga Nord als Coach in der Verantwortung. Der Erfolg gibt ihm recht: In dieser Zeit belegte er achtmal mit seinen Vereinen einen einstelligen Tabellenplatz. Auf Stillers Erfahrung baut der TSV Allershausen in seiner Comeback-Saison.
Das auserkorene Ziel ist der Klassenerhalt. Alles andere sei vermessen, betont Coach Stiller. Auch, weil gegenüber der Aufstiegssaison fünf Fußballer fehlen werden. Die Abgänge David Raabe und Paulo Just stehen nicht mehr zur Verfügung. Die verletzten Felix Bachmann und Janis Kratzl sowie Simon Hilmer, der wegen einer Rotsperre aus der Vorsaison ausfällt, werden das Derby verpassen. Für den TSV bedeutet dies eine klare Schwächung, auch wenn der Kader in der Breite verstärkt worden ist. Das musste er auch, um in der Bezirksliga konkurrenzfähig zu sein.
Ein Lied davon singen können die Palzinger. Auch sie taten sich nach dem Aufstieg im Jahr 2025 schwer. Erst über die Relegation gelang der Klassenerhalt. Weil sich Fabian Radlmaier im letzten und entscheidenden Spiel auf dem Weg zum Ligaverbleib verletzte, verpasst der beste Offensivspieler der Palzinger den Saisonstart.
Neuzugang Edin Smajlovic wird damit gleich eine wichtige Rolle zukommen. Der 37-Jährige wird den SVA sofort besser machen, davon ist Trainer Mehmedovic überzeugt. Ob der Allrounder aber Radlmaier eins zu eins ersetzen wird oder weiter hinten beginnt, ließ der Coach offen. Kein Geheimnis ist das Ziel Klassenerhalt – und zum Auftakt sollen drei Punkte her. In diesem Punkt unterscheidet sich der SVA also nicht vom Aufsteiger Allershausen. Die Voraussetzungen für ein spannendes Landkreisderby an einem ganz besonderen Abend sind damit gegeben.