Nach 13 Jahren: KFC Uerdingen baut mit Tino Reucher neue Reserve auf

Sport-Geschäftsführer Michael Nagorny (links) hat ein Trio vom TSV Bockum für die neue zweite Mannschaft verpflichtet: Trainer wird Tino Reucher. Ihm zur Seite stehen Wale Afees Arogundade als spielender Co-Trainer und Andreas Vercoulen als Teammanager (von links). – Foto: KFC Uerdingen

Das ist sicherlich eine Überraschung: Der KFC Uerdingen hat mit Tino Reucher einen Trainer verpflichtet, der ab der kommenden Spielzeit die neue zweite Mannschaft coachen wird. Ihm zur Seite steht als spielender Co-Trainer Wale Afees Arogundade und Teammanager wird Andreas Vercoulen. Das Trio wechselt vom Bezirksligisten TSV Krefeld-Bockum Richtung Grotenburg.

Für Reucher schließt sich damit ein Kreis: Mit zwölf Jahren zog er mit seinen Eltern von Dresden nach Krefeld und durchlief danach am Löschenhofweg alle Nachwuchs-Mannschaften von Bayer Uerdingen. „Wir sind sehr froh, dass sich Tino für den KFC entschieden hat. Er ist genau der richtige Mann für diese Position. Darüber hinaus hat er eine Verbindung zum Verein, was uns sehr wichtig war“, erklärt Michael Nagorny, Geschäftsführer Sport. Reucher war für Bockum elf Jahre als Coach aktiv: Zunächst sechs Jahre in der Jugend, dann folgten fünf Saison als Trainer der Ersten Mannschaft, immer mal wieder auch als Spieler-Trainer. Zehn Spielzeiten verbrachte er zuvor mit der SSVg Velbert in der Oberliga.

Charmeoffensive des KFC Uerdingen hat gefruchtet

„Der KFC hat sich in Person von Michael Nagorny sehr um mich bemüht. Und da sich der TSV im sportlichen Bereich neu aufgestellt hat, keimte bei mir der Wunsch auf, noch einmal etwas Neues zu wagen. Natürlich müssen wir ganz unten beginnen, aber mir gefällt die Idee, eine zweite Mannschaft von Null aufzubauen und mit ihr ein paarmal aufzusteigen. Perspektivisch soll sie als Zwischenstation für Spieler aus der Jugend funktionieren, um ihnen den Sprung in den Seniorenbereich zu erleichtern“, begründet Reucher seinen Wechsel zum KFC Uerdingen.