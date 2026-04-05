Nach 13 Jahren: KFC Uerdingen baut mit Tino Reucher neue Reserve auf

Das ist sicherlich eine Überraschung: Der KFC Uerdingen hat mit Tino Reucher einen Trainer verpflichtet, der ab der kommenden Spielzeit die neue zweite Mannschaft coachen wird. Ihm zur Seite steht als spielender Co-Trainer Wale Afees Arogundade und Teammanager wird Andreas Vercoulen. Das Trio wechselt vom Bezirksligisten TSV Krefeld-Bockum Richtung Grotenburg.
Für Reucher schließt sich damit ein Kreis: Mit zwölf Jahren zog er mit seinen Eltern von Dresden nach Krefeld und durchlief danach am Löschenhofweg alle Nachwuchs-Mannschaften von Bayer Uerdingen. „Wir sind sehr froh, dass sich Tino für den KFC entschieden hat. Er ist genau der richtige Mann für diese Position. Darüber hinaus hat er eine Verbindung zum Verein, was uns sehr wichtig war“, erklärt Michael Nagorny, Geschäftsführer Sport. Reucher war für Bockum elf Jahre als Coach aktiv: Zunächst sechs Jahre in der Jugend, dann folgten fünf Saison als Trainer der Ersten Mannschaft, immer mal wieder auch als Spieler-Trainer. Zehn Spielzeiten verbrachte er zuvor mit der SSVg Velbert in der Oberliga.
„Der KFC hat sich in Person von Michael Nagorny sehr um mich bemüht. Und da sich der TSV im sportlichen Bereich neu aufgestellt hat, keimte bei mir der Wunsch auf, noch einmal etwas Neues zu wagen. Natürlich müssen wir ganz unten beginnen, aber mir gefällt die Idee, eine zweite Mannschaft von Null aufzubauen und mit ihr ein paarmal aufzusteigen. Perspektivisch soll sie als Zwischenstation für Spieler aus der Jugend funktionieren, um ihnen den Sprung in den Seniorenbereich zu erleichtern“, begründet Reucher seinen Wechsel zum KFC Uerdingen.
Am Samstag, 11. April, bittet der um 13 Uhr der KFC Uerdingen für seine neue Reserve-Mannschaft zum ersten Probe-Training an den Löschenhofweg. Wer dabei sein möchte, kann sich bei Nagorny per E-Mail (m.nagorny@krefeld05.de) melden. Der Geschäftsführer Sport benötigt von jedem Interessenten den Namen, das Alter, die Position, die aktuelle Liga nebst Verein und eine schriftliche Erlaubnis des aktuellen Vereins für das Training.
Die Zweite des KFC Uerdingen wird in der Kreisliga C des Fußballkreises Kempen-Krefeld starten müssen. Ob es ein Prestige-Projekt wie bei Rot-Weiss Essen wird, bleibt abzuwarten. Von einem Fan-Projekt wie beim MSV Duisburg ist jedenfalls nicht die Rede. Übrigens: 2012/13 hat der KFC zum bis dato letzten Mal eine Reserve gehabt; das Team wurde Vizemeister in der Kreisliga B - wir haben die Chronik für euch:
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