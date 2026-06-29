Nach 13 Jahren: Emir Sultan Merkstein feiert B-Liga-Aufstieg

– Foto: Emir Sultan

Das lange Warten hat ein Ende: Nach 13 Jahren Abstinenz kehrt Emir Sultan Spor Merkstein zurück in die Kreisliga B. In einer packenden Relegationsrunde der Vizemeister aus den C-Ligen reichte den Merksteinern gestern eine knappe Niederlage gegen den FC Walheim, um den Aufstieg perfekt zu machen. Da der Grundstein bereits eine Woche zuvor gelegt worden war, durfte die Mannschaft von Trainer Mehmet Kus trotz der gestrigen Pleite am Ende jubeln und schließt die Aufstiegsrunde sogar als Tabellenerster ab.

Vor den Augen von Schiedsrichter Giuseppe Marinotti entwickelte sich eine umkämpfte Partie. Nach einer torlosen ersten Halbzeit schlugen die Gäste aus Walheim eiskalt zu: Zunächst brachte Oussema Romdhani den FC Walheim in der 57. Minute in Führung, ehe Sergey Andreev nur drei Minuten später per Foulelfmeter auf 0:2 erhöhte. Die Merksteiner bewiesen jedoch Moral, wechselten in der Schlussphase noch einmal offensiv und kamen durch den eingewechselten Ugur Bektas in der 85. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer – am Ausgang der Partie änderte dies jedoch nichts mehr. Durch den Sieg durften am Ende beide Teams den Aufstieg bejubeln.

Das zusätzliche Aufstiegsrecht wurde in einer Dreierrunde ausgespielt, bei der die Tabellenzweiten der Kreisligen C1, C2 und C3 im Modus „jeder gegen jeden“ die zwei Aufsteiger ermittelten. Emir Sultan Spor Merkstein hatte als Vize der Staffel C2 bereits am 21. Juni mit einem deutlichen 3:0-Erfolg über die DJK FV Haaren II vorgelegt. Gestern kam es nun ausgerechnet in Haaren zum finalen Aufeinandertreffen mit dem FC Walheim.

Ein Rückrunden-Wahnsinn korrigiert den Saisonplan

Für den 35-jährigen sportlichen Leiter von Emir Sultan, Mustafa Koc, ist der Erfolg das Ergebnis einer rasanten Entwicklung, mit der vor dem Saisonstart in dieser Form nicht unbedingt zu rechnen war. Der Verein hatte sich im Sommer komplett neu formiert.

„Das ausgerufene Ziel war ‚oben mitspielen‘. Dass damit unter gewissen Umständen auch der Aufstieg möglich ist, war irgendwo auch einkalkuliert, aber nie das zwingend zu erreichende Ziel. Wir haben uns erst am Anfang der Saison neu ausgerichtet, eine nahezu neue Mannschaft gebildet, bei der wir wussten, dass sie viel Potenzial hat. Wir haben in die Mannschaft hinein immer offen kommuniziert, dass wir schon die Erwartungshaltung haben, oben mitzuspielen, aber als klarer Aufstiegskandidat erst nächste Saison ins Rennen starten müssten. Das war der Plan, die Mannschaft hat uns eines Besseren belehrt. Durch die perfekte Rückrunde mit 15 Spielen, 15 Siegen und 51:8 Toren haben wir uns von Platz 5 auf Platz 2 hochgespielt und mit nur einem Punkt die Meisterschaft verpasst. Am Ende ist es dann glücklicherweise über die Relegation doch möglich geworden“, erklärt Koc rückblickend.

Nervenkitzel und Party in Merkstein

Dass Entscheidungsspiele eine ganz eigene Dynamik besitzen, erlebte die junge Merksteiner Mannschaft, die mit elf Spielern besetzt ist, die 23 Jahre oder jünger sind, in der Relegation hautnah.

„Entscheidungsspiele sind, egal in welcher Spielklasse sie stattfinden, immer etwas Besonderes! Ich durfte als Spieler schon drei Relegationsspiele erleben, als Funktionär war es das erste. In den ersten 20 Minuten der ersten Relegationspartie gegen Haaren II sind wir etwas geschwommen. Die Jungs haben das aber danach super gemacht und haben beeindruckend mit 3:0 gewonnen. Gegen Walheim haben wir den Schalter erst sehr spät umgelegt und erst nach dem zweiten Gegentreffer angefangen, richtig gefährlich zu werden. Wir hätten natürlich gerne beide Spiele gewonnen. Nichtsdestotrotz gehen wir aber als Erster der Relegationsrunde in die Kreisliga B, und alles andere wäre auch Meckern auf hohem Niveau“, zieht Koc sein Fazit zum Verlauf der beiden Partien.

Nach dem Abpfiff gab es für die Aufsteiger kein Halten mehr. Die Mannschaft machte sich umgehend auf den Weg in die Heimat, um den Erfolg gebührend zu feiern.

„Wir sind nach dem Spiel gemeinsam zu unseren Spielstätten nach Merkstein gefahren. Da die deutsche Fußballwelt dieses Jahr gänzlich von türkischen Fußball-Autokorsos verschont blieb, haben wir die Möglichkeit genutzt, in Merkstein etwas Krach zu machen. Am Sportplatz wurden wir dann vom Vorstand und Freunden sowie Fans feierlich empfangen. Es gab vor Ort – wenig überraschend – Döner sowie ein besinnliches Zusammenkommen. Wir haben die Saison Revue passieren lassen und haben noch bis spät abends gemeinsam gefeiert.“

Gesundes Wachstum als Maßstab für die B-Liga

Mit Blick auf das kommende Abenteuer in der Kreisliga B schlägt man in Merkstein trotz aller Aufstiegseuphorie leise Töne an. Personelle Baustellen gibt es für die neue Spielzeit keine, denn die Kaderplanung wurde bereits im Frühjahr komplett abgeschlossen.

„Die Ziele sind die üblichen Verdächtigen: ankommen, Liga kennenlernen, Klasse halten. Die Euphorie ist aktuell natürlich sehr groß, aber unser Fokus liegt auf Erfolg, der meistens nur dann nachhaltig ist, wenn er gesund wächst und durch die Entwicklung der Spieler und des Vereinsumfelds bleibt. Im Verein tut sich aktuell sehr viel, ein neuer Vorstand arbeitet hinter den Kulissen fleißig für optimale Bedingungen, am Spielfeldrand genauso das Trainerteam. Wir wollen uns kurzfristig in der Liga etablieren, mittelfristig ‚oben mitspielen‘ und langfristig dementsprechend den nächsten Schritt in die Kreisliga A machen“, gibt der sportliche Leiter die Marschroute vor.