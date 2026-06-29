Nach 13 Jahren Augsburg: Kleinhenz lotst Deger nach Frankfurt

David Deger (vorne) sucht beim FSV Frankfurt eine neue Herausforderung. – Foto: Wolfgang Zink

13 Jahre sind eine lange Zeit, im schnellebigen Fußballgeschäft sind sie fast eine Ewigkeit. 2013 kam David Deger als Jugendlicher vom SSV Ulm 1846 zum FC Augsburg. 13 Jahre später im Erwachsenenalter verlässt er nun den FCA wieder. Der Defensivspezialist wechselt in die Regionalliga Südwest zum FSV Frankfurt.

Über seine Entscheidung, vom Lech an den Main zu wechseln, lässt David Deger folgendes wissen: "Ich habe mich für den Wechsel zum FSV Frankfurt entschieden, weil mich die Bemühungen und das Vertrauen des Trainers von Anfang an überzeugt haben. Auch der Verein hat mir mit seiner klaren sportlichen Ausrichtung und seinen Zielen gezeigt, dass dies der richtige Schritt für meine weitere Entwicklung ist. Ich freue mich darauf, Teil der Mannschaft zu sein und gemeinsam erfolgreich zu arbeiten."

Victor Kleinhenz, neuer Cheftrainer FSV Frankfurt, erklärt in einer Pressemitteilung: "David hat sich in der Regionalliga Bayern zu einem der komplettesten Zentrumsspieler entwickelt. Er bringt Qualität am Ball, taktisches Verständnis und eine hohe Intensität gegen den Ball mit – genau die Eigenschaften, die wir für unser Spiel gesucht haben. Ich freue mich sehr, dass er sich für unseren Weg entschieden hat und bin überzeugt, dass er unsere Mannschaft sportlich wie menschlich bereichern wird."