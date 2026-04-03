Nach 1:3 in Oberbergkirchen: Emmering braucht ein Osterwunder

Im Nachholspiel war der TSV „näher am 1:0“, so Nurikic, geriet dennoch kurz vor der Pause in Rückstand. Nach einem Pressschlag auf dem Flügel konnten die Platzherren den Ball in den Strafraum bringen, wo Thomas Schwabl zur Führung einschoss. „Für mich ist dem Tor ein klares Foul vorangegangen“, ärgerte sich Nurikic. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel folgte der nächste Nackenschlag, von dem Emmering sich nicht mehr erholen sollte. Nach einem gegnerischen Einwurf verteidigten die Gäste nicht konsequent und der gerade eingewechselte Raphael Bleicher konnte aus 20 Metern zum 2:0 (49.) einschießen.

„Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen“, sagte Elvis Nurikic nach dem 1:3 am Mittwochabend in Oberbergkirchen. Emmerings Trainer stellte sich einmal mehr vor seine Spieler, die nach der erneuten Niederlage am Tabellenende kleben und langsam, aber sicher ein Osterwunder für die tabellarische Auferstehung benötigen.

„Das Selbstvertrauen ist momentan nicht da“, beschrieb Nurikic die Gefühlslage nach dem zweiten Gegentreffer. Das 3:0 passte daher ins Bild. Ein abgefälschter Fernschuss von Thomas Göller senkte sich unhaltbar ins Tor, dann „hieß es 3:0 – und keiner weiß warum“, wunderte sich der Coach auch einen Tag später noch. Nach einer Standardsituation verkürzte Simon Wimmer eine Viertelstunde vor dem Ende noch auf 1:3, aber für die Wende fehlten sowohl die Zeit als auch der Anschlusstreffer zum 2:3. „Wir hatten viele Chancen, aber wir machen sie aktuell nicht“, so Nurikic.

Um die österliche Wende einzuleiten, braucht es am Samstag, 14 Uhr, gegen den Vorletzten SV Mehring einen Sieg, um den Stein vom Höhleneingang zu wälzen. Von einem vorgezogenen Finale möchte Nurikic jedoch nichts wissen: „Es ist ein ganz normales Kreisliga-Spiel.“ Damit möchte der Trainer Druck rausnehmen und zugleich „alle Kräfte mobilisieren“. Nurikic setzt auf die Pfarrbach-Kulisse: „Wir spielen daheim. Und daheim sind wir eine andere Mannschaft als auswärts.“