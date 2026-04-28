Nach 1:3 gegen Hülsen: Heeslinger SC II will in Fischerhude punkten

– Foto: Birte Meyer

Kaum ist das Wochenende samt Spieltag vorbei, steht auch schon die nächste Partie vor der Tür. Am Mittwoch tritt der HSC II auswärts gegen den TSV Fischerhude/Quelkhorn an. Die Partie wird um 19 Uhr von dem Unparteiischen angepfiffen.

Zuletzt gab es für die HSC-Elf von Robin Cordes im Topspiel gegen den Tabellenzweiten SV Vorwärts Hülsen nichts zu holen. Die Heeslinger mussten eine 1:3-Niederlage hinnehmen und gingen damit das zweite Mal in Folge - nach der absoluten Siegesserie seit der Winterpause - als Verlierer vom Rasen.

„Nach der Niederlage gegen Hülsen zählen wir jetzt nur noch zum erweiterten Spitzenkreis, aber nicht mehr zur absoluten Spitzengruppe“, weiß Coach Robin Cordes. „Es geht also jetzt darum, dass wir von Spiel zu Spiel gucken und noch möglichst viele Punkte sammeln, um eine gute Endplatzierung zu erreichen“, so der Trainer weiter.

Die Chancen, die Punkte aus Fischerhude mit nach Heeslingen zu bringen, stehen nicht schlecht. Immerhin ist der HSC - aktuell Platz vier der Bezirksligatabelle - im anstehenden Spiel gegen den TSV auf Tabellenplatz 11 der klare Favorit. Und dieser Rolle will Cordes mit seinem Team auf dem Platz unbedingt gerecht werden.

„Die Erwartung, die ich jetzt an die Spieler habe, ist, dass wir etwas Zählbares aus Fischerhude mitnehmen und vor allem, dass wir uns zutrauen, eine hohe Aktivität im Ballbesitz zu zeigen, mutig zu agieren und das Spiel gleich von Anfang an, an uns zu reißen“, so Cordes weiter.

TSV ist im Abstiegskampf und als Gegner nicht zu unterschätzen

Trotzdem ist der TSV nicht zu unterschätzen. Immerhin erreichte das Team von Trainer Vitalij Kalteis am vergangenen Spieltag gegen TuSG Ritterhude einen 1:1-Remis. Die TuSG beendete vor kurzem die bis dahin andauernde Erfolgswelle der Heeslinger, am Ende stand ein 2:1 für Ritterhude.



„Wir wissen natürlich immer um die Schwere der Aufgabe gegen Mannschaften, die jeden Punkt brauchen, um in der Liga zu bleiben, und Fischerhude ist eben auch im absoluten Abstiegskampf. Sie werden sicherlich alles in die Waagschale werfen, um die Punkte zu Hause zu behalten. Das wissen wir und dementsprechend gehe ich von einem energischen Auftreten aus“, sagt der Trainer.