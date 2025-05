Nach 12 Abgängen: Burghausen verlängert mit Agbaje um zwei Jahre

Ausgebildet wurde Agbaje unter anderem im Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860 München, ehe er sich bereits 2020 im Alter von 19 Jahren für seinen ersten Wechsel nach Burghausen entschied. In seinen ersten Herrenspielzeiten wusste der gebürtige Münchner mit sieben Treffern und 14 direkten Torvorbereitungen in 40 Regionalliga- sowie sechs Ligapokal-Partien zu überzeugen und schloss sich im Sommer 2022 dem FSV Zwickau an. Nach fünf absolvierten Drittliga-Begegnungen für die "Schwäne" aus Sachsen zog es den 1,70 Meter großen Offensivspieler weiter nach Norddeutschland in die U23-Mannschaft des FC St. Pauli. Wiederum nach einer Spielzeit bei den Kiezkickern, bei denen er insgesamt elfmal in der Regionalliga Nord auf dem Platz stand, wechselte Agbaje zu Beginn dieser Saison wieder in die bayerische Heimat und zurück zu den Salzachstädtern. Nun wird der 23-Jährige weiterhin mindestens in den nächsten beiden Spielzeiten für den SV Wacker Burghausen auf Torejagd gehen.

"Wir freuen uns sehr, dass sich mit Noah ein technisch sehr versierter, schneller Außenspieler für eine zweijährige Vertragsverlängerung beim SV Wacker Burghausen entschieden hat. Mit 62 absolvierten Regionalliga-Begegnungen, alleine für den SVW, bringt Noah trotz seines jungen Alters bereits viel Erfahrung mit, kennt auch den Verein bestens und passt ideal in unser Kader-Konzept", erklärt Andreas Huber, der Geschäftsführer der Wacker Burghausen Fußball GmbH.